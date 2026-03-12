La Junta aporta 300.000 euros al centro de día de parálisis cerebral de Aspace Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León sumará 300.000 euros a la construcción y equipamiento del centro de día para atención a personas con parálisis cerebral de Aspace Soria. El Consejo de Gobierno celebrado esta mañana ha aprobado la decisión.

Aspace Soria está construyendo un centro de día para personas con parálisis cerebral en Soria con las dimensiones necesarias para dar el servicio que requieren estas personas. Este centro contará con el apoyo de una residencia accesible y con los servicios que precisan las personas con discapacidad.

La Consejería de Educación, dentro de sus políticas de inclusión, busca facilitar el acceso a la educación y la formación a lo largo de la vida del alumnado que cuenta con discapacidad y que, por ello, tiene dificultad para cursar las enseñanzas de formación profesional en sus distintos grados. El alumnado con necesidades educativas puede seguir completando su formación a partir de los 21 años, edad en la que finaliza la posibilidad de su escolarización en centros de Educación Especial (CEE) y para ello es requisito en algunos casos que se pueda contar con el apoyo de una residencia accesible y que ofrezca los servicios que requiere una persona con discapacidad.

En este contexto, la Junta de Castilla y León considera necesario aprobar una subvención de 300.000 euros para colaborar con la financiación de la construcción y equipamiento de la residencia del citado centro de día, que se ubica en la Carretera de Logroño, 25 de Soria. También se consideran gastos subvencionables los de construcción y equipamiento de las zonas de uso común de esta residencia y del centro de día. De esta forma, se podrán culminar las obras de la primera planta, cuya construcción exterior ya está finalizada.