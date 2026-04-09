El Centro de Tecnificación Deportiva de Soria recibe 135.000 euros para su funcionamiento en 2026

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El Centro de Tecnificación Deportiva de Soria recibirá 135.000 euros para financiar su funcionamiento y actividad durante 2026, tras autorizar el Consejo de Gobierno de la Junta la concesión de una subvención a la Fundación del Centro de Alto Entrenamiento y Promoción Deportiva de la provincia. El gobierno y representación de la Fundación se confía a un Patronato constituido por representantes de la Junta de Castilla y León, de la Diputación Provincial y del Ayuntamiento de Soria.

La ayuda permitirá desarrollar programas de perfeccionamiento, concentraciones y competiciones deportivas con el objetivo de impulsar la preparación técnico-deportiva y la detección de talentos en distintas modalidades, informa Ical.

La Fundación encargada de la gestión del centro está participada por la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Soria, dentro de la colaboración institucional para el desarrollo del sistema deportivo en la Comunidad.

Los Centros de Tecnificación Deportiva tienen como finalidad la preparación técnico-deportiva de alto nivel y se dirigen a la búsqueda de nuevos talentos en una o varias modalidades deportivas, a su formación y a alcanzar el alto rendimiento.