El Centro de Tecnificación Deportiva de Soria recibe 135.000 euros para su funcionamiento en 2026
La ayuda financiará programas de perfeccionamiento, competiciones y detección de talentos deportivos
El Centro de Tecnificación Deportiva de Soria recibirá 135.000 euros para financiar su funcionamiento y actividad durante 2026, tras autorizar el Consejo de Gobierno de la Junta la concesión de una subvención a la Fundación del Centro de Alto Entrenamiento y Promoción Deportiva de la provincia. El gobierno y representación de la Fundación se confía a un Patronato constituido por representantes de la Junta de Castilla y León, de la Diputación Provincial y del Ayuntamiento de Soria.
La ayuda permitirá desarrollar programas de perfeccionamiento, concentraciones y competiciones deportivas con el objetivo de impulsar la preparación técnico-deportiva y la detección de talentos en distintas modalidades, informa Ical.
Soria
La Junta lleva equipamiento tecnológico al CAEP para potenciar el alto rendimiento deportivo
Antonio Carrillo
La Fundación encargada de la gestión del centro está participada por la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Soria, dentro de la colaboración institucional para el desarrollo del sistema deportivo en la Comunidad.
Los Centros de Tecnificación Deportiva tienen como finalidad la preparación técnico-deportiva de alto nivel y se dirigen a la búsqueda de nuevos talentos en una o varias modalidades deportivas, a su formación y a alcanzar el alto rendimiento.