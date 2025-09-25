La Junta lleva equipamiento tecnológico al CAEP para potenciar el alto rendimiento deportivo

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

El atletismo de élite tiene detrás muchas horas de entrenamiento con carreras, saltos y lanzamientos, pero también con ciencia. Para potenciarla, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado la concesión de material de alta tecnología para el CAEP de Soria, que permitirá desde medir la intensidad de una carrera en cinta hasta comprender cómo afecta el ciclo menstrual a las atletas.

La Fundación Centro de Alto Entrenamiento y Promoción Deportiva de la provincia de Soria es la encargada de la gestión y el funcionamiento del Centro de Tecnificación Deportiva de Soria y, por lo tanto, la institución que recibirá el material deportivo que se derive de estos contratos de suministro que están en tramitación, por un importe máximo de 101.505 euros.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte está tramitando la subvención para la entrega de material deportivo destinado al desarrollo de tres programas de tecnificación de entrenamientos de atletismo y Triatlón de la Fundación CAEP de Soria, incluidos en el Plan de Digitalización del Sector Deporte, de las Federación Española de Triatlón y la Real Federación Española de Atletismo. En concreto son:

Determinación del tiempo real de entrenamiento en atletismo y triatlón para favorecer la conciliación del entrenamiento de los deportistas de alto rendimiento con los estudios, el trabajo y/o la vida familiar.

del entrenamiento de los deportistas de alto rendimiento con los estudios, el trabajo y/o la vida familiar. Control de la intensidad del entrenamiento en cinta rodante, mediante la duración del ejercicio y su relación con la producción de lactato en sudor .

rodante, mediante la duración del ejercicio y su relación con la . Relación del ciclo menstrual de la mujer con la fuerza, resistencia y velocidad de las deportistas y la producción de lactato en sudor.

Los Centros de Tecnificación Deportiva tienen como finalidad la preparación técnico-deportiva de alto nivel y se dirigen a la búsqueda de nuevos talentos en una o varias modalidades deportivas, a su formación y a alcanzar el alto rendimiento.