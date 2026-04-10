El juicio de asesinato con jurado popular en Soria será la próxima semana

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

La junta de gobierno del Colegio Oficial de Abogados de Soria ha rechazado las alegaciones presentadas por el acusado de asesinar a su pareja sentimental en la Nochebuena de 2022 en Matamala de Almazán.

De este modo, no se producirá un cambio de abogado del turno de oficio, el que le había correspondido, lo que habría supuesto el aplazamiento del juicio en un caso que se ha visto demorado años debido al proceso de autopsia de la víctima, que apareció muerta en su casa, a la que, según las calificaciones de la Fiscalía, el encausado habría prendido fuego para ocultar el crimen previo.

Pide para él una pena de 27 años por el delito de asesinato -25-y el de daños en la vivienda -dos-.

El juicio comenzará el lunes con la elección del jurado popular, ya que las distintas partes tendrán que recusar a aquellos que no consideren adecuados y de aproximadamente 30 personas, deberán escoger a 11, dos de ellos con carácter de suplentes.

La vista oral como tal comenzará ya el martes con el interrogatorio del acusado, además del resto de testigos, periciales y documentales. Cuando se dé por concluido el juicio, se entregará al jurado popular el objeto del veredicto y tendrá que aislarse para deliberar a fin de determinar la inocencia o culpabilidad del acusado.