En imágenes: encuentro de empresarios del Club Cámara con Luis de Guindos

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El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, visitó Soria para participar en el Encuentro de Empresarios del Club Cámara de la mano de la Cámara de Comercio e Industria en un evento que reunió a agentes económicos, sociales y políticos en el Parador Antonio Machado de la capital para analizar la evolución económica en un contexto marcado por la inestabilidad geopolítica actual.

La cita contó con la presentación del presidente cameral, Alberto Santamaría, y con el director de Heraldo Diario de Soria, Félix Villalba, como conductor de la sesión de preguntas posterior a la intervención del ex ministro de Economía en el gobierno de Mariano Rajoy.

Un acto organizado por la Cámara de ComercioMARIO TEJEDOR Encuentro de empresarios de Soria con Luis de Guindos

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