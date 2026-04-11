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El torero soriano Rubén Sanz vuelve a la arena en un tentadero benéfico en Calahorra

Será el 2 de mayo a beneficio de la asociación Daño Cerebral

Rubén Sanz en la plaza de toros de Soria en una imagen de archivo.

Rubén Sanz en la plaza de toros de Soria en una imagen de archivo.HDS

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El torero soriano Rubén Sanz regresará a la arena este 2 de mayo dentro de un tentadero benéfico en Calahorra, La Rioja. La cita tendrá lugar a las 17.00 horas y la recaudación se destinará a la asociación Daño Cerebral.

Las entradas generales tienen un precio de cinco euros, reducido a tres euros para socios de las peñas y del Club Taurino. Los menores de cuatro años podrán acceder gratis acompañados de un adulto.

Junto a Rubén Sanz participarán en el festejo Frascuelo, Ruiz Muñoz, Fernández de la Puebla y Alberto Donaire. Se soltarán cinco vacas bravas.

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