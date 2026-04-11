El torero soriano Rubén Sanz vuelve a la arena en un tentadero benéfico en Calahorra

Rubén Sanz en la plaza de toros de Soria en una imagen de archivo.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El torero soriano Rubén Sanz regresará a la arena este 2 de mayo dentro de un tentadero benéfico en Calahorra, La Rioja. La cita tendrá lugar a las 17.00 horas y la recaudación se destinará a la asociación Daño Cerebral.

Las entradas generales tienen un precio de cinco euros, reducido a tres euros para socios de las peñas y del Club Taurino. Los menores de cuatro años podrán acceder gratis acompañados de un adulto.

Junto a Rubén Sanz participarán en el festejo Frascuelo, Ruiz Muñoz, Fernández de la Puebla y Alberto Donaire. Se soltarán cinco vacas bravas.