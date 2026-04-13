Cines Lara logran su mejor arranque desde el Covid con 25.300 usuarios hasta marzo

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Los Cines Lara, situados en el Centro Comercial Camaretas, han cerrado un primer trimestre de 2026 con números que invitan al optimismo. Tras un 2025 complicado para la exhibición local, el público soriano ha respondido, marcando el mejor periodo post-pandémico hasta la fecha, tal y como indica la gerente de las salas, Mercedes Silva.

En los primeros tres meses de 2026 Cines Lara han logrado reunir a 25.369 espectadores, un 33,5% más que en el mismo periodo de 2025 cuando fueron 19.003 los usuarios que se acercaron hasta las salas sorianas.

Si hay un título que ha marcado la diferencia en la taquilla soriana es ‘Torrente Presidente’. Estrenada el pasado 13 de marzo, la cinta de Santiago Segura «se ha convertido no sólo en un fenómeno cinematográfico sino en un fenómeno sociocultural que ha conseguido que vuelvan al cine espectadores que no habían pisado desde hace muchos muchos años las salas», destaca Silva. La cinta, que cumple un mes en cartelera, «a cierre de marzo, lideraba el ranking trimestral con 5.784 entradas vendidas, pero su progresión no se detiene superando los 6.578 espectadores en la primera semana de abril y sumando adeptos cada día que continúa en cartelera».

Aunque el trimestre oficial terminó en marzo, el estreno de ‘Super Mario Galaxy’ el pasado 1 de abril ha dinamitado todas las previsiones. En apenas unos días, ha registrado 2.309 espectadores, superando en una sola semana las cifras totales de grandes estrenos del trimestre anterior. Todo apunta a que, junto con ‘Torrente’, la nueva aventura de Nintendo será una de las dos películas más taquilleras del año 2026 en la provincia, siguiendo la estela de la primera entrega que ya batió récords mundiales, «superando los 1.300 millones de dólares a nivel mundial convirtiéndola en la película más taquillera de todos los tiempos que adapta un videojuego al cine», recuerda Silva.

El año, indica la gerente de las salas de Camaretas, «ha empezado bien, sobre todo enero con el impulso de ‘Avatar’ que se estrenó el pasado 19 de diciembre y ha tenido en total 5.045 espectadores convirtiéndose en la película más taquillera del año pasado, y el mes de marzo también ha sido muy bueno teniendo en cuenta que la Semana Santa, los días más taquilleros, han estado en abril».

Con los potentes estrenos que se anuncian para los próximos meses, la responsable de las salas de Camaretas «toca madera» para que esta tendencia se consolide y 2025 pase a ser solo un mal recuerdo «ya que no fue nada bueno», reconoce Silva.

El ‘top 5’ de los tres primeros meses del año muestra una diversidad de géneros que ha logrado mantener las salas llenas. En primer lugar, ‘Torrente Presidente’, que marca 5.784 espectadores (sigue en cartelera) seguido de ‘La Asistenta’, con 1.936. En tercer lugar se sitúa ‘Hamnet’ con 1.708 entradas vendidas. A continuación, ‘Hoppers’, con 1.550 espectadores (sigue en cartelera) y, por último, ‘Abuela Tremenda’ que registra 1.342 entradas vendidas.

La gerencia de las salas de Camaretas respira optimismo ante la llegada de una lista de estrenos que combina el regreso de grandes sagas, la apuesta por el cine de autor de primer nivel y el cine familiar más esperado. La ciencia ficción y la aventura marcarán el pulso con platos fuertes como ‘Star Wars: The Mandalorian and Grogu’ mientras los fans de Marvel tienen una cita con ‘Avengers: Doomsday’. El universo DC se reforzará con ‘Supergirl: Woman of Tomorrow’.

La tensión y la épica regresan con ‘Dune: Messiah’, la esperada conclusión de la trilogía de Denis Villeneuve, y una nueva entrega del hombre araña con ‘Spider-Man: Brand New Day’. Además, la nostalgia y las risas están aseguradas con el regreso de la familia Focker en ‘Focker In-Law’ (cuarta entrega de ‘Los padres de ella’) y la acción de ‘Jumanji 3’. Sin olvidar la comedia ‘La familia Benetón +2’, el esperado biopic ‘Michael’ o la secuela ‘El diablo viste de Prada 2’, por nombrar algunas.