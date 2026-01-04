Las salas de los Cines Lara de Soria pierden 16.000 espectadores en el último año

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

2025 no ha sido un buen año para Cines Lara que ha perdido más de 16.000 espectadores respecto a 2024. No en vano, el año ha cerrado con 83.267 espectadores frente a los 99.462 usuarios registrados en 2024 lo que supone una diferencia de 16.195 entradas. Un descenso que es todavía más acusado al compararlo con los datos de 2023 cuando el año se cerró con 106.471 usuarios. Es decir, las salas de los cines ubicados en el Centro Comercial Camaretas han perdido en dos años 23.204 espectadores. Una cifra nada desdeñable.

Ante este escenario, la gerente de los Cines Lara, Mercedes Silva, indica que el año 2025 «no ha sido un buen año en general para las taquillas». Y es que, apunta, «casi todos los estrenos que al empezar el año se veían como potenciales’ blockbuster’, no tuvieron los resultados esperados».

Y ofrece cuatro ejemplos de «estreno estrella que no funcionaron a nivel global»: ‘Thunderbolts’ (Disney), estrenada el 30 de abril; ‘Misión Imposible. Sentendia mortal parte II’ (Paramount), el 23 de mayo; ‘Ballerina’ (Diamond), el 6 junio y ‘Elio’ (Disney), el 11 julio.

Las películas más taquilleras «empezaron con la época estival. Sólo ‘Una película de Minecraft’ se estrenó fuera del verano», destaca Silva. A ello se une que «Hollywood tampoco acierta con la tecla. Después de años con grandes números en la taquilla gracias a los superhéroes, ahora el público ya no conecta con el género». Por otra parte, destaca, «la única película española con una recaudación importante es ‘Padre no hay...’, franquicia que como cada año conquista los mejores números del cine patrio. Es la película española más taquillera del año una vez más y ya van cinco años consiguiéndolo».

Además, «en nuestro caso, tenemos que unir la circunstancia de la pérdida de dos salas para dar cabida a una nueva oferta de ocio en el centro comercial. Una decisión tomada por la propiedad de ambos negocios. Se buscaba dar una oferta más rica para las familias y consideraron que con las seis salas que quedaban era suficiente. Si alguna vez se pensó que no se iba a notar en pérdida de espectadores se pecó de ingenuidad. Sólo esperamos que la decisión sea buena para el centro comercial pero eso sólo el tiempo lo dirá». Y es que «los sorianos están acostumbrados a que las películas duraran más en cartelera y ahora nos pasa mucho que viene gente preguntando por una película una vez ha finalizado sus proyecciones. Antes la media era de cuatro semanas por título y ahora alguno sólo puede quedarse dos e incluso se ha ampliado el número de los que sólo se quedan una semana».

Así que con todo, «por nuestra parte, seguiremos ofreciendo los estrenos más importantes con la mayor oferta posible para que el público soriano disfrute de los mejores estrenos. Seguimos teniendo 1.555 butacas de las 1.975 con las que contábamos en las 8 salas iniciales».

De cara al otoño ha habido varios títulos «que se han convertido en las grandes sorpresas del año» como ‘Los Domingos’, ‘Una batalla tras otra’, ‘El Cautivo’, ‘La cena’, ‘Bugonia’, ‘Zootrópolis’ o ‘Valor sentimental’. Y para esta Navidad la gran apuesta es ‘Avatar. Fuego y Ceniza’ que «está funcionando como un tiro y seguro se convertirá en la película más taquillera estrenada en 2025 como ya lo hicieron sus dos anteriores películas. James Cameron lo ha vuelto a hacer...el milagro de la vuelta de los espectadores a las salas», aplaude Mercedes Silva.

Y para este año que ya hemos estrenado «hay grandes títulos que nos dan esperanza de que siempre que hay películas que interesan el público vuelve». Entre ellos, ‘Song Sung Blue (Canción para dos)’, ‘Rondallas’, ‘Hamnet’, ‘Marty Supreme’, ‘El agente secreto’, ‘Aída y Vuelta’, ‘Cumbres borrascosas’, ‘Torrente presidente’, ‘Amarga Navidad’ de Almodóvar, ‘Proyecto Salvación’, ‘Super Mario Galaxy: La película’, ‘La familia Benetón + 2’, ‘Michael’, ‘El Diablo viste de Prada 2’, ‘Star Wars: The Mandalorian and Grogu’, ‘El día de la relevación’ de Steven Spielberg New Film, ‘Toy Story 5’, ‘Supergirl: Woman of Tomorrow’, ‘Minions 3’, ‘Vaiana’, ‘La Odisea’, ‘Spider Man: Brand new day’, ‘Tadeo Jones 4’, o ‘El ser querido’ de Sorogoyen entre otras muchas que pasarán por la cartelera de los Cines Lara con el objetivo de volver a atraer al público hasta sus salas.