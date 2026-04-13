Lluvia y deshielo añaden un punto a Cuerda del Pozo

Embalse de la Cuerda del Pozo visto desde la carretera.MonteseguroFoto

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La lluvia de los últimos días y el agua aportada por el deshielo han hecho que el embalse de la Cuerda del Pozo, primero del Duero, haya subido casi un punto respecto a la semana precedente. Vuelve a rebasar los 200 hectómetros cúbicos, si bien se encuentra por debajo de los datos registrados en las mismas fechas de 2025.

El embalse de la Cuerda del Pozo contiene actualmente 202,083 hectómetros cúbicos de agua, el 81,23% de su capacidad total que asciende a 248,776 hectómetros cúbicos. La semana pasada contenía 199,921 hectómetros cúbicos, el 80,36%.

El año pasado por estas mismas fechas este embalse de la cuenca hidrográfica del Duero recogía 218,400 hectómetros cúbicos de agua, el 87,79% de su capacidad.

La salida media diaria de agua se sitúa actualmente en 5,00 metros cúbicos por segundo. El balance hídrico de la semana ha sido de 2,162 hectómetros cúbicos.

Las precipitaciones registradas durante esta semana en la zona del embalse han alcanzado los 16,30 litros por metro cuadrado.