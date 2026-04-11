Llega el cambio de tiempo: de dos pueblos de Soria entre las temperaturas máximas al aviso por nieve

El viento afecta a las sombrillas de una terraza en el centro de Soria a primera hora de la tarde.MARIO TEJEDOR

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

El cambio de tiempo anunciado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya está aquí. La jornada del sábado deja detalles que lo evidencian. Por ejemplo, dos pueblos de Soria han entrado entre las temperaturas máximas de Castilla y León superando con creces los 20 grados, pero en el norte se activa a media tarde un aviso por nieve en un llamativo contraste.

La mañana del sábado ha mantenido las temperaturas suaves de jornadas precedentes aunque el cielo nuboso y una ligera bajada se han dejado sentir. Aun así, El Burgo de Osma ha tenido la tercera temperatura más cálida de Castilla y León con 21,8 grados a las 14.50 horas, y Arcos de Jalón se ha quedado la cuarta con 21,7 grados a las 12.10 horas.

En algunos puntos a media tarde ya se habían producido precipitaciones, como en el caso de Ucero, donde un chaparrón también situaba al pueblo entre los destacados de la Comunidad, en este caso en materia de lluvias. Unas lluvias que unidas al polvo africano transportado por el viento, hasta ahora del sur pero rolando al norte, ha hecho que lloviese barro, muy visible sobre los coches incluso con las 'cuatro gotas' de Soria capital.

Todo ello contrasta con el aviso por nieve que se activa en el tercio norte de Soria a las 18.00 horas del sábado por parte de la Aemet. Se esperan espesores de "5 centímetros". Curiosamente la Aemet en su predicción por días eleva la cota de nieve a las cumbres más altas de Soria, pero en el aviso habla de "acumulaciones por encima de 1.200 o 1.300 metros".

El aviso se extiende hasta las 6.00 horas de este domingo en las mismas condiciones. Una jornada dominical marcada ya por las bajas temperaturas, con buena parte de la provincia sin alcanzar los 10 grados de máxima, cuando a tenor de los datos el sábado ha sido 'de veintena' en buena parte del territorio.

En la tarde del domingo ya no se esperan apenas precipitaciones y la llegada de la nueva semana traerá una progresiva subida de los termómetros hasta recuperar máximas por encima de los 20 grados a partir del miércoles. Cielos nubosos con algunos claros y quizás algo de lluvia el lunes por la tarde completan el panorama previsto por la Aemet para Soria.