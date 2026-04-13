Dos heridos tras el choque entre dos camiones en Langa de Duero

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

Un accidente de tráfico en la madrugada de este lunes ha dejado a dos personas heridas. El suceso ha consistido en la colisión entre dos camiones. Los afectados, aunque con lesiones, se encontraban conscientes y pudieron salir de los vehículos.

Dos hombres resultaron heridos esta madrugada en una colisión entre dos camiones registrada en el kilómetro 243 de la N-122, en el término municipal de Langa de Duero (Soria), según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se produjo sobre las 0.37 horas, momento en el que el 112 recibió el aviso del accidente y la solicitud de asistencia sanitaria para los conductores, que se encontraban conscientes y fuera de los vehículos, aunque presentaban heridas y cortes, informa Ical.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Tráfico de la Guardia Civil de Soria y medios sanitarios de Sacyl, que movilizó una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y un equipo médico de la zona.