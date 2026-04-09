Un herido en Berlanga de Duero tras el vuelco de un camión en una obra

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un hombre de mediana edad ha resultado herido en un accidente en Berlanga de Duero, después de que el camión que conducía volcase en una obra. Según señalan fuentes de la central de emergencias 112 de Castilla y León, se encontraba consciente pero con un golpe en la cabeza.

El aviso al 112 se recibió a las 16.23 horas alertando del siniestro y solicitando asistencia para el herido. En un principio no se encontraba atrapado pero los primeros intervinientes no se atrevían a moverlo.

Desde la central de emergencias se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de la Diputación Provincial de Soria y a Emergencias Sanitarias-Sacyl. Desde Sanidad se movilizó un amplio dispositivo con un helicóptero sanitario, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de guardia del centro de salud de Berlanga de Duero.

Precisamente fueron los sanitarios quienes consiguieron extraer al camionero herido de la cabina del camión antes de la llegada de los bomberos para proceder a su atención y evacuación. Finalmente fue trasladado en el helicóptero al hospital Santa Bárbara de Soria.