Caja Rural de Soria reconoce la lucha emprendedora en el medio rural con los premios Raíces

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Caja Rural de Soria y los cuatro grupos de acción local de la provincia (Proynerso, Adema, Asopiva y Asociación Soriana de Tierras del Cid) honraron con los premios Raíces el esfuerzo del emprendimiento en el medio rural, 15 iniciativas empresariales que han buscado su hueco de mercado en los pueblos y contribuyen a asentar población. Unos premios que nacen con el objetivo de reconocer y dar visibilidad a los mejores proyectos de emprendimiento apoyados en el medio rural soriano.

«Gracias por apostar por Soria, por creer en Soria y por hacer Soria», señaló la directora de la Fundación Caja Rural, Blanca García, al comienzo del acto de entrega de los galardones, que se celebró en la mañana de ayer en el Parador de Soria.

«Esto demuestra que hay pluralidad en el medio rural y todas las iniciativas tienen cabida, pero hay que pensar mas en el mundo rural. Caja Rural lo que hace es acompañar a las personas en sus proyectos y estar cerca de ellos para que los hagan realidad», indicó el presidente de la entidad financiera, Carlos Martínez Izquierdo.

El acto reconoció 15 iniciativas vinculadas al desarrollo económico y social del medio rural de la provincia y puso en valor la colaboración entre entidades como vía para impulsar el ámbito empresarial en el territorio.

En total, en esta edición han participado 40 proyectos, diez por cada uno de los grupos, de entre los que se seleccionaron los proyectos premiados tanto en el ámbito comarcal como en el conjunto de la provincia. Cada grupo de acción local reconoció dos iniciativas empresariales y una promovida por ayuntamientos o asociaciones, lo que sumó un total de 12 galardones de carácter comarcal. A ellos se añadieron tres premios de ámbito provincial: dos empresariales y uno especial dirigido a visibilizar el emprendimiento femenino.

Los premios Raíces han servido para mostrar la diversidad y vitalidad del emprendimiento en la provincia, reconociendo tanto proyectos consolidados como nuevas iniciativas, propuestas que han resurgido con fuerza y otras de mayor dimensión, todas ellas unidas por una misma idea: su compromiso con el territorio y su capacidad para generar actividad, oportunidades y vida en el medio rural.

El jurado encargado de valorar los proyectos estuvo compuesto por representantes del Campus de Soria de la Universidad de Valladolid, la Diputación Provincial de Soria, la Junta de Castilla y León, la Cámara de Comercio, FOES y la Fundación Caja Rural de Soria.

En el transcurso del acto se hizo entrega de tres reconocimientos de ámbito provincial correspondientes a los proyectos seleccionados por cada uno de los grupos de acción local.

Quesería Tierras Altas fue uno de los proyectos reconocidos de ámbito provincial por ser una iniciativa artesanal ubicada en San Pedro Manrique, dedicada a la elaboración de quesos y cremas de alta calidad a partir de leche local, que ha llevado a cabo la modernización de maquinaria para la automatización de procesos.

Otro de los premios fue para la empresa Hijos de Javier García del Valle, ubicada en San Esteban de Gormaz, especializada en la fabricación de distintos tipos de harinas convencionales y ecológicas, así como harina sin gluten, con más de 50 referencias. El proyecto reconocido ha consistido en la reconstrucción de la fábrica tras el incendio que sufrió.

El galardón de emprendimiento femenino fue Marina del Valle, proyecto desarrollado en El Burgo de Osma, que consiste en la creación de un centro o clínica veterinaria con prestación de servicios clínicos, diagnósticos y quirúrgicos tanto para animales de compañía como para explotaciones ganaderas.