El Semillero de la Cámara de Comercio de Soria crea 19 empresas y 25 empleos en los pueblos

El programa Impulso Emprende sigue siendo un pilar fundamental para la creación de empresas en la provincia de Soria. En 2025, se han atendido a 105 nuevos emprendedores, se han tutorizado 35 proyectos y se han creado 19 nuevas empresas, generando 25 puestos de trabajo.

El semillero que gestiona la Cámara de Comercio con el respaldo de la Diputación de Soria se ha convertido en «una referencia real para crear empresas», indicó el presidente de la Cámara, Alberto Santamaría, en la presentación del balance anual del programa.

Desde la puesta en marcha del Semillero de Proyectos en 2016, el balance acumulado alcanza los 454 proyectos empresariales asesorados, de los cuales 164 se han constituido como empresa, generando un total de 617 puestos de trabajo.

El presidente de la Diputación, Benito Serrano, sostuvo que el Semillero de Proyectos es «una buena herramienta para acompañar a todo el que quiera emprender y para que ningún proyecto se quede en el cajón». En este sentido agregó que «detrás de cada cifra hay personas que apuestan por invertir en los pueblos, creemos en el emprendimiento como motor de desarrollo».

El presidente de la Diputación aboga por seguir trabajando porque la cifra de autónomos sigue siendo baja y aseguró que desde la Diputación se fortalecerá la alianza con la Cámara porque dijo creer en la colaboración público-privada para generar oportunidades de empleo.

María Ángeles Robles, psicopedagoga, es una de las emprendedoras que ha creado su empresa en el vivero de San Esteban, donde ha abierto un gabinete para orientar a los niños con dificultades académicas y también a los padres.

Ella forma parte del equipo de orientación del colegio, un trabajo que simultaneará con su gabinete cuatro tardes a la semana y que estará ubicado en el vivero de San Esteban. Explicó que después de tres intentos ahora ha dado el paso de crear su propio gabinete, para el que se ha sentido muy arropada por parte de los técnicos de la Ventanilla Única.

Servicios para el medio rural

Santamaría indicó que la creación de empleo a través de este programa en el medio rural son autónomos o pequeñas pymes que ponen en marcha negocios que se convierten en servicios esenciales para la población.

En cuanto al perfil de las empresas creadas, 2025 presenta una diversificación sectorial equilibrada, con un claro predominio del sector servicios, que concentra el 42% de las iniciativas.

Le siguen el comercio (21%), la hostelería y el sector educativo (11% cada uno), mientras que los sectores industrial, construcción y forestal representan un 5% respectivamente.

Territorialmente, la mayor concentración de nuevas empresas se localiza en el entorno de El Burgo de Osma (32%) y en el área de Ólvega (26%), lo que demuestra la implantación real del programa en distintos puntos estratégicos de la provincia.

El emprendimiento continúa siendo una vía efectiva de acceso al empleo. En 2025, el 63,2% de las personas que crearon su empresa se encontraban en situación de desempleo. Destaca asimismo el crecimiento del emprendimiento joven: el grupo de entre 26 y 35 años concentra el 37% de las nuevas empresas, reflejando un notable incremento respecto a ejercicios anteriores.

El 62% de las empresas han sido promovidas por hombres y el 38% por mujeres, mientras que casi la mitad de las personas emprendedoras (49%) cuentan con estudios universitarios, lo que aporta una sólida base formativa a los proyectos.

Por otra parte, Impulso Emprende mantiene una apuesta estratégica por el fomento de la cultura emprendedora desde edades tempranas a través de los proyectos educativos ‘Emprender en Mi Escuela’ y ‘Pre Emprender en FP’.

El proyecto ‘Emprender en Mi Escuela’, dirigido a Educación Primaria, ha contado desde su inicio con la participación de 1.196 escolares, 15 centros educativos y la creación de 42 cooperativas escolares. En el curso 2025-2026 participan siete centros, con 216 estudiantes y 48 docentes, creándose siete cooperativas escolares.