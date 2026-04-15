Aviso a jóvenes de Soria: cómo ahorrar hasta el 50% en compras con el carné joven

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

El Carné Joven Europeo de Castilla y León permite a los jóvenes en Soria con edades comprendidas entre los 14 y 30 años ahorrar en tiendas de la provincia mediante descuentos que van desde el 10 hasta un 50% en comercios que se adhieran a la promoción.

Este Carné Joven está gestionado por la Junta de Castilla y León y lo puedes obtener gratis a través de Caja Rural de Soria o la web oficial juventud.jcyl.es. Además, gracias a su aplicación móvil myEYC, podrás geolocalizar las ofertas cercanas para comprar de manera más inteligente y optimizada.

¿Qué es el Carné Joven en Soria?

El Carné Joven es un programa oficial impulsado por la Unión Europea y la Junta de Castilla y León. Renovado en marzo de 2025, cuenta en la actualidad con 36.000 carnés activos en la región y un total de 40.904 usuarios han disfrutado de él en alguna ocasión. En Soria, un convenio firmado ese mismo año entre Caja Rural y la administración regional facilita su emisión gratuita y cubre más de 300 establecimientos comerciales en la comunidad.

Se trata de un documento personal e intransferible, válido hasta que cumplas los 31 años, e incluye una versión virtual para un uso instantáneo en cualquier tienda adherida de Soria.

Los requisitos mínimos para poder obtener son sencillos y claros: residir en Castilla y León y tener entre 14 y 30 años. Si quieres solicitarlo, dirígete a la Sección de Juventud en Calle Mesta número 2, o solicita online con entrega digital inmediata.

Cómo obtenerlo de forma gratuita y rápida

Además, si eres cliente de Caja Rural de Soria y tienes una cuenta Joven In (para edades de 18 a 30 años), puedes activar el Carné Joven Internacional ISIC directamente en la app Ruralvía. Solo tienes que subir una fotografía reciente, verificar los datos personales y firmar digitalmente para obtenerlo en cuestión de minutos.

Este Carné Joven es, básicamente, el mismo que puedes conseguir a través de los métodos oficiales, pero incluye automáticamente el formato ISIC (International Student Identity Card). Esto quiere decir que podrás disfrutar de 36.000 descuentos en España (Carné Joven normal), más 150.000 descuentos internacionales (ISIC en 130 países).

Descuentos específicos en tiendas locales

Más de 300 comercios en Castilla y León están adheridos a esta iniciativa y ofrecen un mínimo del 10% de rebaja.

Consulta diariamente carnejovencyl.com o la app myEYC filtrando por Soria para ofertas geolocalizadas y actualizadas semanalmente. Aprovecha además el 15 por ciento en transporte público para desplazarte cómodamente a tiendas periféricas.

Beneficios adicionales para jóvenes sorianos

Este carné fortalece la economia local, fomentando consumo responsable en ocio combinado con compras, generando impacto notable con 40.904 carnés totales circulantes y que dinamizan los comercios sorianos.

Incluye entradas gratuitas a museos con tiendas anexas y actualizaciones constantes verificadas en fuentes oficiales para máxima fiabilidad. Así, transforma presupuestos juveniles, ahorrando cientos de euros anuales mientras apoyas negocios de proximidad en Soria.