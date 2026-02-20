Jóvenes que regresan a pueblos en Soria para ahorrar vivienda: la tendencia que crece frente a la ciudad

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

El precio de la vivienda se dispara y supera con creces los ingresos medios de los jóvenes, una situación que cada día sufren muchos de ellos y que ven cómo se les complica la emancipación y el ser independientes financieramente. Frente a la crisis habitacional que afecta a las grandes urbes en España, crece una tendencia cada vez más emergente: jóvenes que regresan a sus pueblos tras marcharse a estudiar a la capital o que, sencillamente, miran hacia diferentes zonas rurales como una vía plausible para poder desarrollarse. Una tendencia que cada vez está más clara en Soria.

Soria, con una densidad demográfica inferior a 12 habitantes por kilómetro cuadrado, está considerada el ‘epicentro de la España vaciada’. Soria acumula miles de viviendas vacías, casi la mitad de su parque inmobiliario, según datos de la Agencia Tributaria en 2023. Este contexto genera oportunidades para los jóvenes que huyen de los alquileres de las grandes ciudades, como Madrid o Barcelona, que se alimentan de más de la mitad de su sueldo.

Para ilustrar esta tendencia, nada mejor que fijarnos en un par de casos reales. Los influencers —y primos— Gabriel Yáñez y Victoria Sancho, de 27 y 28 años respectivamente, que a finales de 2023 decidieron abandonar su Barcelona natal para irse a vivir a un pueblo en Soria de apenas 10 habitantes de la zona de El Burgo de Osma, concretamente, el pueblo de sus abuelos.

Juntos, en una cuenta de Instagram que han llamado @repoblando y que cuenta en la actualidad con más de 80.000 seguidores, relatan cómo es la vida en un pueblo de Soria: cuáles son sus costumbres y tradiciones, cómo pasan el tiempo libre, qué juegos hay allí, etc.

Incentivos para que los jóvenes vivan en los pueblos

Remando a favor de esta tendencia se encuentra la Diputación de Soria, que ha respondido con el Plan Soria: en 2025 otorgó 60 ayudas de hasta 5.000€ a menores de 36 años para comprar o rehabilitar viviendas en municipios pequeños, repartiendo 250.000 euros para fijar población joven.

Esta dinámica no es exclusiva de Soria. En el resto del país, los municipios de menos de 5.000 habitantes sumaron 22.020 residentes en 2024. El teletrabajo y la vivienda barata atrajeron a más de 68.000 nuevos habitantes, según el INE. En Soria, proyectos como las 38 viviendas públicas en Golmayo o la oferta de Arenillas (vivienda gratis más empleo para familias jóvenes).

Volver al pueblo representa una tendencia actual creciente: durante siete años la población rural no ha dejado de crecer. Frente a ciudades saturadas, Soria ofrece no solo viviendas accesibles y planes de futuro, sino también un modelo sostenible para la juventud.