La Policía Nacional de Soria detiene a un repartidor por sustraer móviles de alta gama y revenderlos 'baratos'

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Los compradores pedían teléfonos móviles de alta gama, los vendedores los enviaban, pero nunca llegaban a destino. La Policía Nacional de Soria ha detenido a un repartidor y a un cómplice por sustraer los terminales que emprendían la ruta hacia la provincia pero que acababan a la venta por un precio muy inferior al de mercado. El 'botín' de lo incautado ronda los 12.000 euros.

Desde septiembre del pasado año se han venido registrando en las dependencias de la Comisaría de la Policía Nacional de Soria diversas denuncias en las que la responsable de una empresa de reparto de paquetería manifestaba que habían detectado la desaparición de diversos paquetes de los cuales debían haber hecho entrega y que sin embargo no habían llegado a su destinatario final.

Efectuadas las primeras gestiones de investigación se pudo determinar que dichos paquetes, que contenían material de telefonía de alta gama, tenían como punto de partida la ciudad de Zaragoza, lugar en el que sí constaban registrados los paquetes sustraídos, continuando la ruta hacia el municipio de Tudela (Navarra) para finalizar la misma en Soria.

Sin embargo, las pesquisas llevaron a confirmar que el fallo de seguridad se producía en las instalaciones de esta ciudad donde desaparecían los paquetes, por lo que tras arduas investigaciones la Policía Nacional de Soria logró identificar a uno de los trabajadores y repartidor de la empresa como la persona que, tras tener pleno acceso y disposición de la paquetería, sustraía los paquetes denunciados.

Tras la sustracción, el repartidor le proporcionaba los terminales telefónicos a un amigo suyo quien era el encargado de venderlos a un precio menor al de su valor de mercado.

Este cómplice llegó incluso a desplazarse hasta la localidad de Logroño para vender alguno de ellos, con lo que dificultaba la labor investigadora de la Policía

Tras haberse comprobado la autoría de estas sustracciones y posteriores ventas, ambos fueron detenidos como presuntos autores de un delito continuado de hurto y otro de receptación.

Finalmente, los agentes policiales lograron recuperar ocho terminales telefónicos móviles de alta gama, localizados en Soria, Logroño y Alicante, valorados en unos 12.000 euros.