27 establecimientos de Soria participan en el concurso provincial de la croqueta

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La croqueta vuelve a situarse en el centro de la oferta gastronómica soriana con la IX edición del Concurso Provincial impulsado por la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (Asohtur), una cita plenamente consolidada en el calendario gastronómico de la provincia que se celebrará desde este viernes y hasta el 26 de abril y convertirá a bares y restaurantes de la provincia en escaparate de creatividad culinaria y en motor de dinamización económica y turística.

Un total de 27 establecimientos participan este año en el evento, lo que supone un notable incremento respecto a la edición anterior -en la que participaron 19- y confirma el creciente interés por esta iniciativa y el "compromiso del sector por seguir innovando" y ofreciendo sus propuestas gastronómicas en torno a uno de los bocados más emblemáticos de la cocina española.

Del total, cinco negocios se ubican en distintos pueblos de la provincia (Abejar, Ágreda, El Burgo de Osma, Matalebreras y Navaleno), dos en el entorno de la capital (Cadosa y Valcorba) y, el resto, en Soria ciudad. Este año se suman por primera vez nueve establecimientos: Ruters (Abejar), La Espiga de Oro (Ágreda), Virrey (El Burgo de Osma), La Tablada (Navaleno), Dorado, Kiosco, La Tagliatella, Mi Castillo y Taberna Mercedes.

A lo largo de diez jornadas, las barras de estos 27 negocios pondrán a disposición del público una amplia variedad de croquetas, con elaboraciones que reflejan la creatividad y el talento de los profesionales de la hostelería soriana y propuestas sorprendentes que combinan ingredientes tradicionales –como pollo o jamón– con otros más innovadores –como el foie con trufa, los marzuelos, la trucha, la gallina en pepitoria o la fusión de tres leches con toque floral–.

La iniciativa vuelve a apostar también por el producto de proximidad, incorporando ingredientes sorianos como el torrezno, la mantequilla, la micología, la trufa o el vino, en un firme compromiso por fortalecer la cadena de valor entre productores y restauradores e impulsar la industria agroalimentaria de la provincia. De hecho, algunas propuestas son un homenaje a la tierra, como la croqueta inspirada en Numancia (Garray), concebida como un tributo a la historia local al incorporar en su elaboración productos vinculados a la alimentación numantina, como el cordero o el vino de la Ribera del Duero.

Además, un año más, los pequeños bocados podrán ser acompañados por los caldos de la Denominación de Origen (DO) Ribera del Duero soriana, en un maridaje perfecto y en una apuesta clara por la promoción del producto local. En esta edición, Asohtur cuenta con la colaboración de bodegas Castillejo de Robledo, La Celestina, Rudeles, Viñedos y Bodegas Gormaz, y Bodegas Agoris, que este año se incorpora por primera vez a esta experiencia gastronómica.

La croqueta, en toda su versatilidad, se reinventa estos días con recetas y formatos que permiten a los cocineros mostrar su talento y son deleite para los paladares de los clientes, que podrán probar elaboraciones y presentaciones innovadoras, creativas e ingeniosas como la trucha con su barco a la deriva, con mensaje en una botella, el helado impostor o la croqueta inacabada, que tendrá que terminar el cliente en un trampantojo de huevo y polvo de frutos secos y arroz. Todos los ingredientes de las croquetas se pueden conocer en la web: https://www.detapasporsoria.com/, donde se informa también si es apta para celiacos, así como los alérgenos que incluye.

Las Jornadas de la Croqueta, que este año cumplen su novena edición, invitan tanto a sorianos como a visitantes a recorrer los establecimientos participantes y disfrutar de una oferta culinaria variada que combina tradición, creatividad y producto de calidad. Desde la organización se anima al público soriano a aprovechar especialmente los días entre semana para poder degustar las diferentes propuestas con mayor tranquilidad y sin aglomeraciones.

El precio de la croqueta es de 2,20 euros y los organizadores confían en revalidar las más de 26.000 unidades vendidas en la pasada edición, que volvió a poner de manifiesto la buena respuesta del público ante este tipo de iniciativas que contribuyen a dinamizar la hostelería, especialmente en periodos fuera de las grandes temporadas turísticas y entre semana, al tiempo que fomentan el consumo en los establecimientos locales y refuerzan la actividad económica vinculada a la restauración, aumentando el atractivo turístico gastronómico de Soria.

Dos categorías en el concurso, con participación del público

La organización mantiene el tradicional concurso que acompaña al certamen y establece dos categorías. Durante estos días, vecinos y visitantes podrán degustar las distintas creaciones y participar activamente en el concurso, ya que sus valoraciones contribuirán a elegir la Mejor Croqueta Popular, un premio patrocinado por Maheso y dotado con 500 euros, trofeo para el ganador y diplomas para los finalistas. El público podrá participar mediante votaciones online en la web www.detapasporsoria.com.

Asimismo, entre todas las personas que participen en las votaciones se sortearán dos escapadas termales en el Hotel Castilla Termal Burgo de Osma, además de vales para tapas gratuitas a través de las redes sociales de los hosteleros sorianos.

En paralelo, un jurado profesional evaluará aspectos como el sabor, la textura, la presentación y la originalidad para otorgar el Premio a la Mejor Croqueta Provincial, dotado con 500 euros, trofeo para el ganador y diplomas para los finalistas.

El evento cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial de Soria, el Ayuntamiento de Soria, Maheso, Caja Rural de Soria, el Centro Integrado de Formación Profesional (C.I.F.P.) La Merced, Hotel Castilla Termal Burgo de Osma y las bodegas Castillejo de Robledo, La Celestina, Rudeles, Bodegas Agoris, y Viñedos y Bodegas Gormaz.

La cita ha sido presentada este jueves por la presidenta de Asohtur, Beatriz Martínez; la concejala de Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Soria, Yolanda Santos; la diputada responsable de Turismo en la Diputación Provincial de Soria, Elia Jiménez; el responsable de Instituciones de Caja Rural de Soria, Juan Antonio Tierno; el cocinero y propietario del Bar Restaurante Más que 2 de Soria, ganador de la Mejor Croqueta Provincial 2024 (ex aequo con Los Villares) y tercero en la Popular en el año 2025, José Antonio Cedazo; y el responsable del Fogón del Salvador, Simón de Francisco, segundo clasificado de los Premios Provincial y Popular en la edición del pasado año, quienes han destacado la importancia de este tipo de iniciativas para dinamizar la actividad hostelera, especialmente fuera de los periodos de mayor afluencia turística.

Los hosteleros inciden en que el Concurso Provincial de la Croqueta se ha consolidado como una herramienta "eficaz" para impulsar el consumo en los establecimientos locales, generar actividad económica y reforzar la imagen de Soria como destino gastronómico de referencia. Asimismo, subrayan que el éxito creciente de participación y público demuestra el compromiso del sector hostelero con la innovación y la calidad, pero también la capacidad de la gastronomía para actuar como motor de desarrollo económico y atractivo turístico de la provincia.

Además, la visibilidad mediática y la difusión en redes sociales que alcanza esta cita la convierten en una herramienta estratégica de marketing, posicionando a Soria como destino de interior de referencia y contribuyendo a la fidelización de los turistas.