Asohtur pide a los pueblos de Soria que fijen enclaves para observar el eclipse

La Asociación Soriana de Hostelería y Turismo, Asohtur, pide a los ayuntamientos de los pueblos que habilite enclaves concretos para canalizar a todos aquellos que quieran presenciar el eclipse solar del próximo 12 de agosto, que se antoja todo un acontecimiento y que las autoridades prevén que congregue en Soria a miles de personas, dadas las excelentes condiciones de visión desde la provincia.

La presidenta de Asohtur, Beatriz Martínez, instó a los pueblos a dotar de un espacio que aglutine a los visitantes, de fácil acceso, y a poder ser que no requiera el uso del vehículo. Eso unido a la difusión de información, «tanto para los ciudadanos como para los profesionales» del sector de la hostelería, por cuanto facilitará la gestión en una jornada en pleno pleno mes de agosto, siempre muy concurrido en Soria. «Si nos dicen dónde se puede ver, será mucho más sencillo para todos», recalcó.

Martínez alabó la decisión del Ayuntamiento de la capital de concentrar en Valonsadero la actividad en torno a la observación del eclipse por cuanto permitirá mejorar la logística de este acontecimiento mundial, que hacía un siglo que no se producía en la península Ibérica.

«Tiene que ser un lugar que permita entrar y salir con facilidad y de forma organizada, y ese es el planteamiento que deberían tener los pueblos de Soria. Y no hay que olvidar que el eclipse se termina cuando el sol ya se está metiendo y hay que verlo en la línea del horizonte, por lo que no serán adecuados todos los puntos», comentó la presidenta de Asohtur, quien destacó que ya están manteniendo reuniones con el Ayuntamiento de Soria y se harán con la Diputación provincial –que ya se ha reunido con la Asociación de Casas Rurales– para organizar todo lo que se avecina, pues su sector, por la implicación que tiene, debe estar informado y preparado. El eclipse comenzará a verse en Soria a las 19.34 horas y terminará a las 21.22 horas.

El Consistorio capitalino facilitará flyers informativos para que puedan distribuirse a los visitantes en los establecimientos hosteleros. En ellos se podrán conocer detalles básicos de la observación del eclipse, como en el caso de las gafas con las que visionarlo, algo de lo que también se ha preocupado ya la Diputación provincial, que anunció que distribuirá a los vecinos de los pueblos.

En los alojamientos de los asociados a Asohtur ya son conscientes de estas necesidades, indicó su presidenta, si bien en la restauración todavía quedarían aspectos por definir por cuanto las reservas en este caso se hacen con una menor previsión, en principio.