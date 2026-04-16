El tiempo en Soria, de primavera para disfrutar el fin de semana según la Aemet

Flores por el estallido de la primavera en el parque de la Dehesa de Soria.MARIO TEJEDOR

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

El tiempo en Soria trae un fin de semana de primavera para resarcirse del frío del anterior. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene en sus previsiones todos los ingredientes: temperaturas mínimas suaves y sin atisbo de heladas, temperaturas máximas perfectas para hacer planes al aire libre... e incluso puede tener alguna tormenta puntual, aunque de momento sin avisos de que sean fuertes.

Este jueves el giro primaveral ya es sensible, aunque los 0,4 grados medidos en Ucero a las 7.30 horas le han valido para entrar entre los 10 puntos más fríos de España. Pero el avance de las horas ha traído valores mucho más agradables y, con el sol opacado a ratos por alguna nube, se espera ver los 23 grados en la zona centro de la provincia.

Para el viernes aguarda una jornada aún más cálida, subiendo tres grados tanto las máximas como las mínimas. Buena parte de la provincia de Soria verá ya los 25 grados y los ocho previstos en la capital de madrugada no parecen 'malos' en un momento clave para campos de cereal y frutal. Nubes altas y sobre todo sol completarán el día.

El fin de semana presenta previsiones de la Aemet casi calcadas entre sábado y domingo. En Almazán, de los 8 de mínima del domingo a los 28 de máxima del sábado; en El Burgo de Osma, entre 8 y 27; para Ágreda, de 9 a 24; en San Pedro Manrique, los mismos datos; en Covaleda, uno más en las mínimas; en Arcos de Jalón, de 10 a 27; y para Soria capital, de 9 a 27 grados.

La novedad estará en que aparece probabilidad de precipitaciones en forma de tormenta, aunque parecen muy puntuales y no se esperan por ahora grandes cantidades de lluvia. Serán especialmente probables en las tardes tanto de sábado como de domingo, aunque la tónica general apunta a nubes y claros.

En definitiva, un tiempo típico de primavera con temperaturas suaves, algo de agua y sol para disfrutar de la naturaleza y las terrazas. Y sobre todo, si las tormentas no traen granizo, posiblemente positivo para el campo soriano.