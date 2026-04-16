Sucesos
Atendida una mujer tras un accidente de tráfico en la zona de La Arboleda de Soria
El siniestro ha consistido en el choque por alcance entre dos coches
Un accidente de tráfico en Soria capital ha requerido atención sanitaria para una mujer después de que dos coches colisionasen. Ha ocurrido en la zona de La Arboleda de Soria capital y el aviso se ha recibido a las 16.39 horas, según informan fuentes de la central de emergencias 112 de Castilla y León.
Soria
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Heraldo-Diario de Soria
Al parecer la colisión entre ambos turismos ha sido por alcance. Ha tenido lugar a la altura del cruce de las calles San Martín y Santísima Trinidad. Una "mujer mayor" refería dolor de cabeza a consecuencia del golpe, por lo que se han movilizado distintos medios.
Concretamente desde el 112 se ha pasado aviso a la Policía Local de Soria, a la Policía Nacional y al Sacyl, que ha movilizado una ambulancia hasta el lugar de los hechos.