Atendida una mujer tras un accidente de tráfico en la zona de La Arboleda de Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un accidente de tráfico en Soria capital ha requerido atención sanitaria para una mujer después de que dos coches colisionasen. Ha ocurrido en la zona de La Arboleda de Soria capital y el aviso se ha recibido a las 16.39 horas, según informan fuentes de la central de emergencias 112 de Castilla y León.

Al parecer la colisión entre ambos turismos ha sido por alcance. Ha tenido lugar a la altura del cruce de las calles San Martín y Santísima Trinidad. Una "mujer mayor" refería dolor de cabeza a consecuencia del golpe, por lo que se han movilizado distintos medios.

Concretamente desde el 112 se ha pasado aviso a la Policía Local de Soria, a la Policía Nacional y al Sacyl, que ha movilizado una ambulancia hasta el lugar de los hechos.