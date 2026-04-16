Arte mural: así fue el taller impartido por Marta Lapeña y este es el resultado

Un curso de Marta Lapeña en el marco de las Jornadas Gráficas de la EASDMIRIAM TELLO

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

La artista y muralista soriana Marta Lapeña, ha conducido un taller de pintura en gran formato y ha impartido una charla sobre los procesos de intervención en el paisaje urbano en el marco de las Jornadas Gráficas que la Escuela de Artes de Soria ofrece anualmente.

Marta Lapeña es una artista graduada en Arquitectura de Interiores por la Universidad Politécnica

de Madrid, que se entregó por vocación a la pintura y a la investigación de distintas técnicas, orientando su práctica hacia el desarrollo de proyectos artísticos, sociales y personales. Su obra se sitúa entre la pintura de estudio y el muralismo, moviéndose con naturalidad entre el lienzo y el muro.

Influenciada por experiencias cotidianas, las personas de su entorno y las cuestiones sociales que le inquietan, sus composiciones recrean escenas que transmiten calma y sosiego, en contraste con la sobreestimulación del mundo contemporáneo. Su punto de partida es el instinto: desde ahí transforma los niveles de realidad y convierte la pintura en vía de escape y herramienta para construir su propia narrativa. Su proceso creativo, marcado por el gran formato, la síntesis del color y una constante exploración de la armonía, ha sido compartido hoy en un taller de tres horas en la propia escuela, donde cerca de dos decenas de personas han podido crear un mural guiado por la propia muralista, desde la conceptualización de la idea hasta la ejecución del bodegón en el espacio habilitado a tal efecto dentro de un aula.

El taller combinó una breve introducción teórica —referencias, composición, elección de color y adaptación al espacio— con la parte práctica, en la que se trabajó directamente sobre la superficie. Bajo las directrices de la artista, se profundizó en aspectos como la preparación del soporte, el uso de materiales, la transferencia del boceto a gran escala y la importancia del trabajo previo a la ejecución del propio mural.

La Escuela de Arte de Soria celebra estas jornadas con el objetivo de visibilizar la interdisciplinariedad de las artes y las posibilidades de inserción laboral de los estudiantes, esta vigésimo sexta edición se celebra durante tres días con un programa que reúne un cartel 100% femenino y caleidoscópico en el que dialogan distintas maneras de entender la creación contemporánea, donde se integran las artes escénicas, el arte mural, la inteligencia artificial, la animación y el rediseño de la imagen corporativa de eventos, instituciones o empresas.