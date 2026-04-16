Jornadas Gráficas de la Escuela de Artes 2026: fotos y programa

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Soria celebra una la 26ª edición de sus Jornadas Gráficas con todas sus ponentes y talleristas mujeres y dando pie a disciplinas como la danza y el muralismo.

Los actos buscan un dialogo con distintas maneras de entender la creación contemporánea, donde se integran las artes escénicas, el arte mural, la inteligencia artificial, la animación y el rediseño de la imagen corporativa de eventos, instituciones o empresas.

La inauguración tuvo lugar con la fotógrafa y retocadora Iris Encina, con ponencia y taller práctico por la tarde. Ese mismo día se contó con la ponencia de Laura Soret, miembro del equipo de animación de reconocidas películas como Robot Dreams Buñuel en el Laberinto de las Tortugas.

El jueves 16 es el turno para la artista y muralista soriana Marta Lapeña, que conducirá un taller de pintura en gran formato por la tarde con los procesos de intervención en el paisaje urbano. También es el día de la ilustradora editorial Maite Mutuberria, Premio Euskadi de Literatura.

El viernes, la diseñadora Marisa Mantxola compartirá su trabajo en la construcción de identidades visuales para festivales, artistas, instituciones culturales y proyectos emprendedores, y con la intervención de 7 exalumnas y su proyección de éxito en el mercado laboral. El formato será PechaKucha, que consiste en la exposición del itinerario de cada una a partir de 20 imágenes y 7 minutos contando su trayectoria, esta edición contará mujeres con enfoques muy diversos: desde la investigación artística y performativa en torno al cuerpo y la conciencia (Andrea San Andrés), hasta el diseño de espacios e iluminación (Julia Lapeña), pasando por el branding con enfoque sensorial y estratégico (Andrea Madrid), la construcción de identidades visuales y narrativas de marca (Laura Bravo, Marka), la fotografía natural centrada en vínculos y entornos cotidianos (Alba, Alma Perra), la experimentación con procesos de impresión como extensión del diseño (Yessenia, Soria Gráfica) o el desarrollo de proyectos de diseño y marketing digital (Ana Pérez, estudio Asimétrico).

Un conjunto de miradas que ponen en valor la diversidad de caminos posibles tras su paso por la escuela

La clausura será con una comida compartida en el jardín de la Escuela y un espectáculo de danza con el título “Horizontes” a cargo de las compañías Cocinando Danza y Tejido Conectivo, que tendrá lugar en el Casino a las 22:30.

La imagen gráfica de esta edición ha sido concebida por la estudiante de 3.º de Diseño Gráfico, Marta Ibáñez aunque todas las aplicaciones gráficas basadas en el cartel se han hecho en conjunto por todo el alumnado de 2º y 3º de Grado de Diseño.

La exposición, que se inaugurará oficialmente en el salón de actos, tras las jornadas gráficas, mostrará algunos de los mejores trabajos finales de los Estudios Superiores de Diseño Gráfico.