Golpe a la caza furtiva: la Guardia Civil de Soria detiene a tres personas en cotos de varios pueblos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha detenido a tres personas como presuntas autoras de un delito contra la flora y la fauna, tras una operación desarrollada en distintos cotos de caza de la provincia de Soria, donde se había detectado la presencia de varios corzos abatidos de manera ilegal.

Los hechos han tenido lugar esta pasada noche, del 16 al 17 de abril, cuando agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Soria, en colaboración con un agente medioambiental de la Junta de Castilla y León y un guarda de caza, establecieron un dispositivo de vigilancia en varios cotos del entorno de Adradas, Ontalvilla de Almazán, Radona y Taroda.

En torno a las 00.45 horas, detectaron un disparo de arma de fuego en el paraje conocido como El Monte, en el término municipal de Alcubilla de las Peñas. Los agentes observaron la presencia de varias personas en la zona, tras lo cual se inició un operativo de seguimiento.

Poco después, la rápida actuación y la coordinación entre los distintos efectivos permitieron la localización de dos individuos que huían a pie por el monte, uno de ellos con un rifle. Ambos fueron detenidos tras la persecución. Uno de ellos portaba un arma larga con silenciador y lista para su uso, mientras que el otro transportaba en una mochila restos recientes de corzos abatidos, según fuentes de la Benemérita a través de la Subdelegación del Gobierno.

El dispositivo continuó para localizar a una tercera persona implicada por lo que horas más tarde, tras su identificación, se procedió a su detención como presunto implicado en los hechos.

La Guardia Civil intervino el vehículo utilizado, así como diverso material relacionado con la actividad ilícita, entre el cual se encontraba un dispositivo de captura de imágenes mediante sensor de movimiento orientado hacia el propio automóvil, como medio de vigilancia del coche.

Los detenidos han sido investigados como presuntos autores de un delito contra la flora y la fauna, instruyéndose las correspondientes diligencias que han sido puestas a disposición del Juzgado de Instancia e Instrucción número 1 de Almazán.

La Guardia Civil recuerda que la caza furtiva constituye una grave amenaza para la conservación de las especies y los ecosistemas, y reitera su compromiso en la protección del medio natural.

Servicios de alerta mediante la App Alertcops

La Guardia Civil recuerda la puesta en marcha años atrás de la APP ALERTCOPS. Esta aplicación móvil es un servicio de alertas que permite comunicarse de manera precisa, gratuita y rápida con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

A través de ella se puede alertar sobre una situación delictiva de la que es víctima o testigo; también permite recibir en el teléfono móvil mensaje de avisos, cuando el mismo se encuentre en una zona afectada por incidencias.

La Guardia Civil recomienda su descarga, para ponerse en contacto en caso de emergencia con los centros operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.