Confinamientos en Soria: el protocolo que se activa tras un accidente con sustancias peligrosas

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Los confinamientos en Soria tras un accidente con sustancias peligrosas se activan dentro del marco del Plan Especial de Protección Civil ante Emergencias por Accidentes en el Transporte de Mercancías Peligrosas de Castilla y León (MPCyL), que la Junta aplica siempre que existe un riesgo claro de exposición a elementos químicos por parte de una población cercana.

El caso más reciente: el siniestro de un camión cargado de mercancías peligrosas en la A-2 en el pasado mes de marzo. Este nos sirve de ejemplo concreto de cómo se aplica este protocolo en la provincia soriana.

¿Cómo se activa el protocolo en Soria?

El primer paso que se sigue tras un accidente con sustancias peligrosas en la provincia es la activación del nivel 1 del Plan Especial de Mercancías Peligrosas por parte de la Junta de Castilla y León. Se trata de un nivel reservado para accidentes que implican productos clasificados en categorías 3, 5, 8 y 9, es decir, aquellos líquidos inflamables, materias comburentes, corrosivas, etc. Son productos que requieren de una coordinación inmediata de todos los recursos de emergencia que la provincia tiene a su disposición.

A su vez, se establece el Comité Director de Crisis, compuesto por Protección Civil, bomberos, Policía Nacional, Guardia Civil, medios sanitarios y responsables de tráfico, para decidir medidas como el cierre de la vía, el aislamiento preventivo y el confinamiento de población. En el caso del accidente de la A-2 en Arcos de Jalón, el dispositivo se activó hacia las 3:20 de la madrugada, tras chocar un turismo contra un camión que transportaba sustancias tóxicas.

Qué significa ‘confinar’ dos pueblos

La palabra ‘confinamiento’ nos recuerda a un tiempo pasado en el que el COVID-19 era el protagonista. En este caso, el confinamiento de los dos municipios de Soria, Montuenga de Soria y Aguilar de Montuenga, consiste en recomendar a la población que permanezca en el interior de sus domicilios, con las puertas y las ventanas cerradas y los sistemas de ventilación apagados, para así evitar la inhalación de gases tóxicos.

Esta medida se adapta, concretamente, cuando la columna de humo y la reacción química de la carga generan una nube contaminante que podría afectar a núcleos cercanos, aunque no exista certeza de exposición directa. Se trata, básicamente, de prevenir.

La orden se comunica mediante megafonía, avisos de Protección Civil y medios policiales, además de complementarse con el corte de la A-2 en el tramo afectado para evitar así nuevos riesgos. El confinamiento se mantiene mientras el equipo de seguridad (bomberos y unidades nucleares, radiológicas, biológicas y químicas) trabaja para extinguir el incendio causado y controlar la dispersión de las sustancias peligrosas para la población.

Fases del operativo en un accidente químico

El dispositivo se organiza a lo largo de tres fases: aislamiento, monitorización y desconfinamiento. En primer lugar, se concreta el perímetro de seguridad de unos 200 metros alrededor del vehículo accidentado, bloqueando el acceso a la zona y garantizando la protección del equipo de seguridad y los usuarios de la vía que se encuentren en los alrededores.

Posteriormente, entran en juego los equipos de monitorización ambiental, que miden la concentración de gases tóxicos y hacia dónde se dirige la nube, para valorar si los pueblos cercanos están en riesgo.

Cuando el peligro se ha controlado, se levanta el acordonamiento y se procede al desconfinamiento. Todo vuelve entonces a la normalidad: la circulación se restablece y los pueblos regresan a sus rutinas habituales.