Soria celebra el Día Internacional de la Danza en cinco enclaves de la ciudad

Actuaciones de danza urbana en las calles de Soria.MonteseguroFoto

Publicado por Gonzalo Monteseguro Soria Creado: Actualizado:

La iniciativa, denominada 'PASOS: la calle es el escenario', traslada la danza desde los recintos cerrados a cinco puntos diferentes de la capital soriana. El evento principal consiste en un recorrido por cinco localizaciones donde se representan piezas breves de danza urbana y contemporánea. El objetivo de esta disposición es permitir que los ciudadanos se encuentren con las actuaciones de manera orgánica mientras transitan por la ciudad.