Soria celebra el Día Internacional de la Danza en cinco enclaves de la ciudad

La iniciativa, denominada , traslada la danza desde los recintos cerrados a cinco puntos diferentes de la capital soriana.
El evento principal consiste en un recorrido por cinco localizaciones donde se representan piezas breves de danza urbana y contemporánea. El objetivo de esta disposición es permitir que los ciudadanos se encuentren con las actuaciones de manera orgánica mientras transitan por la ciudad. 'PASOS: la calle es el escenario'
Actuaciones de danza urbana en las calles de Soria. MonteseguroFoto
PASOS: la calle es el escenario
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PASOS: la calle es el escenario
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PASOS: la calle es el escenario
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