Heraldo-Diario de Soria

Soria celebra el Día Internacional de la Danza en cinco enclaves de la ciudad

La programación para este 18 de abril incluye un itinerario de danza contemporánea y urbana, un taller formativo y un encuentro participativo

Actuaciones de danza urbana en las calles de Soria.

Actuaciones de danza urbana en las calles de Soria.MonteseguroFoto

Publicado por
Gonzalo Monteseguro
Soria

Creado:

Actualizado:

La iniciativa, denominada 'PASOS: la calle es el escenario', traslada la danza desde los recintos cerrados a cinco puntos diferentes de la capital soriana. El evento principal consiste en un recorrido por cinco localizaciones donde se representan piezas breves de danza urbana y contemporánea. El objetivo de esta disposición es permitir que los ciudadanos se encuentren con las actuaciones de manera orgánica mientras transitan por la ciudad.

Actuaciones de danza urbana en las calles de Soria.

Actuaciones de danza urbana en las calles de Soria.MonteseguroFoto

PASOS: la calle es el escenario

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PASOS: la calle es el escenario

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