Cinco espectáculos y un baile en las calles de Soria para el Día Internacional de la Danza

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Soria conmemorará el Día Internacional de la Danza con el mejor de los homenajes, bailando. Hasta cinco espectáculos en distintos puntos de la ciudad y un baile participativo componen un programa abierto para sacar a las calles el arte.

El Ayuntamiento de Soria, a través de la Concejalía de Cultura, impulsa el próximo sábado 18 de abril una propuesta abierta, participativa y contemporánea para conmemorar el Día Internacional de la Danza bajo el título 'PASOS: la calle es el escenario', una iniciativa que convierte el espacio urbano en un lugar de encuentro entre la creación artística y la ciudadanía.

El proyecto nace con una idea clara: disfrutar de la danza en la calle y acercarla a todas las personas, rompiendo con la lógica tradicional que la sitúa exclusivamente en espacios escénicos cerrados. Se trata de una apuesta por democratizar la cultura, generando experiencias accesibles, inesperadas y vivas en el propio tejido de la ciudad.

Durante la jornada, diferentes enclaves de Soria se transformarán en escenarios efímeros donde se desarrollarán cinco piezas breves de danza contemporánea y urbana, interpretadas por compañías y artistas de distintos territorios, incluyendo talento local. Cada intervención propone una mirada propia sobre cuestiones como la identidad, la memoria, la fragilidad o los vínculos, convirtiendo la danza en un lenguaje cercano, capaz de interpelar a públicos diversos.

El recorrido comenzará a las 11.00 horas en los soportales del Palacio de la Audiencia y continuará por distintos puntos de la ciudad como la Plaza de las Mujeres, la Plaza Mariano Granados, el Árbol de la Música o el Espacio Alameda, en un formato dinámico que invita a la ciudadanía a transitar, descubrir y habitar la cultura en movimiento.

Las personas que completen el itinerario podrán acceder, como reconocimiento, a un workshop de danza contemporánea y experimental impartido por la artista Agustina Fizona

La jornada terminará con un baile-vermú abierto, 'Soria Baila', pensado para compartir y disfrutar juntas y juntos, cerrando el recorrido con un momento de encuentro en torno a la música y la danza.

Los espectáculos y eventos