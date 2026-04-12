Cinco espectáculos y un baile en las calles de Soria para el Día Internacional de la Danza
Se celebrará el 18 de abril recorriendo desde la Audiencia hasta la Dehesa y con Soria Baila de celebración en el Árbol de la Música
Soria conmemorará el Día Internacional de la Danza con el mejor de los homenajes, bailando. Hasta cinco espectáculos en distintos puntos de la ciudad y un baile participativo componen un programa abierto para sacar a las calles el arte.
El Ayuntamiento de Soria, a través de la Concejalía de Cultura, impulsa el próximo sábado 18 de abril una propuesta abierta, participativa y contemporánea para conmemorar el Día Internacional de la Danza bajo el título 'PASOS: la calle es el escenario', una iniciativa que convierte el espacio urbano en un lugar de encuentro entre la creación artística y la ciudadanía.
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El proyecto nace con una idea clara: disfrutar de la danza en la calle y acercarla a todas las personas, rompiendo con la lógica tradicional que la sitúa exclusivamente en espacios escénicos cerrados. Se trata de una apuesta por democratizar la cultura, generando experiencias accesibles, inesperadas y vivas en el propio tejido de la ciudad.
Durante la jornada, diferentes enclaves de Soria se transformarán en escenarios efímeros donde se desarrollarán cinco piezas breves de danza contemporánea y urbana, interpretadas por compañías y artistas de distintos territorios, incluyendo talento local. Cada intervención propone una mirada propia sobre cuestiones como la identidad, la memoria, la fragilidad o los vínculos, convirtiendo la danza en un lenguaje cercano, capaz de interpelar a públicos diversos.
El recorrido comenzará a las 11.00 horas en los soportales del Palacio de la Audiencia y continuará por distintos puntos de la ciudad como la Plaza de las Mujeres, la Plaza Mariano Granados, el Árbol de la Música o el Espacio Alameda, en un formato dinámico que invita a la ciudadanía a transitar, descubrir y habitar la cultura en movimiento.
Las personas que completen el itinerario podrán acceder, como reconocimiento, a un workshop de danza contemporánea y experimental impartido por la artista Agustina Fizona
La jornada terminará con un baile-vermú abierto, 'Soria Baila', pensado para compartir y disfrutar juntas y juntos, cerrando el recorrido con un momento de encuentro en torno a la música y la danza.
Los espectáculos y eventos
- 11.00 horas: 'Pureza', InnovAction Crew, soportales del Palacio de la Audiencia.
- 11.30 horas: 'Forat', Agustina Fizona, plaza de Las Mujeres (CNF).
- 12.00 horas: 'Accroc', Marina Alonso e Itzel Vela, plaza Mariano Granados.
- 12.30 horas: 'Principios', Paula Valbuena y Paloma Espi, Árbol de la Música.
- 13.00 horas: 'La silla', Compañía Fresas Con Nata, Espacio Alameda.
- 13.30 horas: Soria Baila, baile-vermú participativo Árbol de la Música.