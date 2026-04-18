La Aemet activa aviso amarillo en Soria, con tormentas fuertes y granizo esta tarde

Previsión de la Aemet en Soria para este sábado 18 en la franja horaria de las 19 horas.HDS

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado aviso amarillo en Soria para la tarde de este sábado 18 de abril. El aviso es por tormentas que pueden estar acompañadas de granizo y también de fuertes rachas de viento.

El aviso acaba de activarse a las 14 horas y, según la predicción del organismo estatal, se extenderá durante toda la tarde, hasta las 21 horas en toda la geografía provincial, en la Ibérica, Meseta y Sistema Central de Soria. Para esta jornada, las temperaturas máximas se situarán entre los 27 y 28 grados, con 8 de mínima.

La previsión esta sábado es de nubes altas al inicio y nubosidad de evolución a partir del mediodía. Se esperan chubascos y tormentas que podrán ser localmente fuertes con granizo sobre todo en el entorno de la Ibérica. El viento soplará variable tendiendo a sur y suroeste, flojo o moderado, con probables rachas muy fuertes asociadas a las tormentas.

Soria ha registrado en la pasada madrugada una de las temperaturas más bajas del país. El top ten de lugares más fríos lo ha cerrado San Pedro Manrique, en Tierras Altas, que ha marcado 3,8 grados a las 7.30 horas, según la Aemet.

Para esta tarde, las tormentas podrían estar acompañadas de fuertes rachas de viento y de granizo en puntos de la Cordillera Ibérica de Burgos y Soria, así como en comarcas de meseta de la provincia soriana, y en el Sistema Central de Segovia.

A partir del mediodía crecerá nubosidad de evolución, con lluvias y chubascos que podrán ir con tormenta, más probables e intensos hacia el este y mitad occidental de la meseta, mientras que en el resto de zonas serán más ocasionales y dispersos.

En cuanto a las temperaturas y en las capitales de provincia, las máxima se moverán este sábado entre los 29 grados de Valladolid y los 24 de León. En Zamora y Palencia se alcanzarán los 28, uno más que en Salamanca y Soria, mientras que en Ávila y León se quedarán en 25 grados, uno por encima de los valores previstos para Burgos, recoge Ical.