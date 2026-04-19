La Soria rural impulsa la energía eléctrica

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El 88,2% de las subestaciones eléctricas de la provincia se ubican en la Soria rural, lo que demuestra el peso de los municipios más pequeños al albergar estas plantas de energía. A nivel nacional, el 55,5% de las subestaciones eléctricas de España, con 3.387 de un total de 6.102 analizadas, se ubican en municipios de menos de 20.000 habitantes, posicionando así a la España rural y semirrural como «el verdadero pulmón energético del país, esencial para la soberanía industrial europea», según los datos de un análisis realizado por el Foro Industria y Energía (FIE), en colaboración con Opina 360.

El estudio destaca así que los pequeños municipios no solo albergan más de la mitad de las subestaciones, sino que también +concentran una parte fundamental del músculo industrial nacional.

En concreto, la presencia de estas 3.387 subestaciones significa tener el enchufe instalado donde más se necesita para fijar población y generar riqueza, conectando la producción con la transición energética.

Por provincias, el análisis señala que la dependencia del ámbito de los pequeños municipios es, en muchas regiones, una característica estructural de su red.

De esta manera, en Huesca alcanza el 90,5%, seguido de Ourense (89,1%), la citada Soria (88,2%) y Teruel (87,8%). En el centro peninsular, Salamanca (86,9%), Guadalajara (86,5%) y Segovia (84,2%) muestran una red íntimamente ligada a lo local.

Esta tendencia responde a su realidad demográfica, pero incluso en zonas con tradición industrial urbana, como Guipúzcoa (62,7%) o Vizcaya (56,7%), el peso rural es determinante. En provincias como Barcelona (44,4%), Valencia (41,2%) o Sevilla (38,2%) el papel de estos pequeños municipios es también muy relevante.

El análisis destaca también que, de los 7.400 megavatios (MW) de capacidad disponible restantes, 4.335 MW, un 58,6%, se encuentran en este tipo de poblaciones de menos de 20.000 habitantes.

A este respecto, el director de Opina 360, Juan Francisco Caro, apuntó que los pequeños municipios «no solo concentran la mayoría de las subestaciones, sino también el grueso de la capacidad disponible para nuevo desarrollo industrial».

«Representan, por tanto, una oportunidad estructural para la reindustrialización que no puede ignorarse en las políticas energéticas», dijo.

Por otra parte, hay que recordar que a primeros de este mes la Comisión Territorial del Patrimonio Cultural dio luz verde al proyecto de la nueva subestación de 400/220 kV de Coscurita y a las trazas definidas para la nueva línea de 220 kV Coscurita-Magaña y la línea de 400 kV Almazán-Coscurita, promovidas por Red Eléctrica de España, S.A.U.

El acuerdo, adoptado en la sesión ordinaria del 26 de marzo, da conformidad al informe técnico correspondiente a las afecciones sobre el patrimonio arqueológico y etnológico y asume las medidas correctoras propuestas. La comisión concluyó que, con el cumplimiento de esas medidas preventivas, el proyecto resulta compatible con la protección del patrimonio cultural. El documento añade que sus conclusiones deberán tenerse en cuenta en el Estudio de Impacto Ambiental.