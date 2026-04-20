Autónomo de Soria: podrías estar perdiendo hasta 20.000 euros si no solicitas esto antes del 30 de abril

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Cualquier nuevo autónomo en Soria dispone de un paquete de subvenciones que le va a facilitar enormemente su inicio en el emprendimiento, algo completamente necesario en un territorio marcado por la despoblación. Estas ayudas combinan la tarifa plana nacional de la Seguridad Social con ayudas locales del Plan Soria 2025, impulsadas por la Diputación Provincial para invertir en el medio rural.

Tarifa plana estatal: el primer apoyo garantizado

La Seguridad Social ofrece a todos los nuevos autónomos sorianos una cuota reducida de 80 euros al mes durante el primer año. Esta tarifa plana se extiende hasta los dos años si los ingresos netos no superan el Salario Mínimo Interprofesional, fijado en torno a 1.134 euros mensuales en 2026, con descuentos progresivos del 50% en los meses 13 a 18 y del 30% en los 19 a 24.

Colectivos vulnerables, como mujeres menores de 35 años, hombres menores de 30, personas con discapacidad igual o superior al 33% o víctimas de violencia de género y terrorismo, acceden a hasta 36 meses de bonificación.

El trámite se realiza al darse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) a través del modelo TA.0521, siempre que no tengas ningún tipo de deuda con Hacienda o la Seguridad Social y no la hayas disfrutado en los últimos dos o tres años. La bonificación especial de tres años fijos para Soria, Teruel y Cuenca, que permitía 80 euros durante 36 meses, expiró en 2024, por lo que ya no puedes disfrutarla.

Ayudas de la Diputación: inversión empresarial clave

Gracias al Plan Soria 2025, la Diputación destina fondos a subvenciones para proyectos de inversión empresarial destinados a nuevos autónomos y pymes en municipios de menos de 20.000 habitantes, quedando excluida la capital.

Estas ayudas cubren hasta el 35% de la inversión en activos fijos nuevos, como maquinaria, mobiliario, software, naves de segunda mano o gastos de constitución, con un máximo subvencionable de hasta 20.000 euros por proyecto (mínimo 4.000 euros) y hasta 7.000 euros de ayuda directa.

El plazo para solicitar las ayudas termina el 30 de abril de 2026; basta con presentar memoria descriptiva, facturas y declaración de otras ayudas recibidas. Son elegibles gastos en edificios, equipos informáticos, suministros o ingeniería, realizados desde el 1 de enero de 2025 hasta el 30 de abril de 2026.

Relevo generacional y otras líneas locales

El Plan Soria 2025 incluye además 75.000 euros para el relevo generacional en negocios rurales de menos de 20.000 habitantes, apoyando la compra o traspaso de actividades a nuevos autónomos mediante inversiones para su continuación. Los detalles completos figuran en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), con el mismo plazo de solicitud hasta abril de 2026.

Complementos regionales y nacionales

La Junta de Castilla y León permite a desempleados capitalizar el paro a través del SEPE por hasta 10.000 euros, destinados a equipamiento inicial. Otras subvenciones autonómicas, en concurrencia competitiva, alcanzan los 3.432 euros para el alta en el RETA. Fuentes oficiales como dipsoria.es, SEPE.gob.es y el portal de Empleo de Castilla y León actualizan convocatorias al 17 de abril de 2026.