Los afiliados extranjeros superan por primera vez los 100.000 en Castilla y León a las puertas de la regularización

Publicado por Santiago G. del Campo Valladolid Creado: Actualizado:

El número de afiliados extranjeros a la Seguridad Social se dispara un 14,21% en Castilla y León en términos interanuales, al sumar 12.660 trabajadores de otros países hasta un total de 101.755 al cierre del pasado mes de marzo. Es la primera vez que la Comunidad supera la barrera de los 100.000. En la comparación intermensual, el crecimiento alcanza el 3,43%, al apuntar 3.376 trabajadores extranjeros más desde febrero, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Las cifras se tomaron a las puertas de la regularización extraordinaria de inmigrantes puesta en marcha por el Gobierno central, que beneficiará al menos a medio millón de personas en el conjunto nacional.

Castilla y León es la cuarta autonomía que más sube en términos relativos, aunque en los absolutos supera en mucho a las que la anteceden. Así, Asturias lidera el crecimiento porcentual con un 20,9% más de trabajadores extranjeros que hace un año, pero solo tenía 30.208 el pasado marzo, menos de un tercio de los que anota Castilla y León. Parecido es el caso de Extremadura, con un crecimiento del 17,53% (20.677) y Galicia, con el 15,69% (80.096).

Son nueve las regiones que incrementan su número de trabajadores extranjeros por encima de la media nacional, que se sitúa en el 7,89% interanual. Así, Castilla y León se sitúa 6,32 puntos por encima de esa media. Aparte de las cuatro comunidades mencionadas, crecen por encima de la media Valencia, con un 13,77% (389.330 afiliados extranjeros); Cantabria (12,28%, 21.146); Andalucía (10,78%, 419.472); Castilla-La Mancha (10,55%, 97.355) y País Vasco (8,22%, 105.155). En el conjunto nacional se sumaron 230.358 trabajadores migrantes en marzo hasta un total de 3.151.563.

Provincias

Por provincias, y en términos relativos, la que más repunta de Castilla y León en número de trabajadores extranjeros en la comparación interanual es Zamora, que se coloca en el cuarto puesto en la tabla nacional de las 50 provincias con un 19,46% y un total de 5.115 en marzo. Por contra, la provincia que menos crece, y la única que se sitúa por debajo de los dos dígitos, es Soria, en el puesto 33 nacional con un 8,21% y 6.148 trabajadores extranjeros.

Tres provincias de Castilla y León se colocan en el 'top ten' nacional en crecimiento de afiliados extranjeros a la Seguridad Social. Además de Zamora, en el cuarto puesto, aparece Palencia en el sexto, con un repunte del 18,35% hasta los 6.585, y en el octavo puesto está León, con un 17,03% y 13.810.

Les siguen Ávila (puesto 13 nacional y cuarto autonómico en crecimiento), con un 15,6% y 5.990; Salamanca (16 y 5º puestos) con un 14,65% y 9.928); Valladolid (17 y 6º puesto) con un 14,.29% y 22.273; Segovia (20 y 7º) con un 12,24% y 11.751; Burgos (21 y 8º) con un 12,16% y 20.154) y por último, como se ha dicho, Soria.

En el ámbito nacional, tal y como informó en la mañana de este miércoles el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, marzo marcón un nuevo récord de afiliados extranjeros tanto en términos desestacionalizados como en afiliación media. En concreto, descontando el efecto del calendario, la Seguridad Social cuenta ya con 3.210.759 afiliados extranjeros, tras sumar 234.685 en los últimos 12 meses. En términos de afiliación media, el registro marca 3.151.563 ocupados, 230.358 más que en el mismo mes de 2025.

«La afiliación de extranjeros sigue mostrando un comportamiento extraordinario que repercute en el conjunto, no en vano los trabajadores de otros países representan un importante 14,4% de los cotizantes. Su aportación a nuestro mercado laboral es clave. Sostiene sectores como la Hostelería, donde uno de cada tres trabajadores es de otro país, e impulsa el emprendimiento, ya que el número de autónomos foráneos ya supera el medio millón», explica la ministra Elma Saiz.

En conjunto, el número de afiliados extranjeros ha sumado más de 852.000 ocupados desde marzo de 2022. El 42,9% del empleo creado desde la puesta en marcha de la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros. La variación interanual de este colectivo es del 7,9% cuando se descuenta el efecto del calendario, muy por encima del 2,5% de la afiliación general.

También en el conjunto nacional, cerca del 30% de las personas afiliadas extranjeras procede de países de la Unión Europea. Marruecos sigue siendo el país con más afiliados a la Seguridad Social, con 387.584 cotizantes, seguido de Rumanía (343.003), Colombia (264.236), Venezuela (218.337), Italia (208.174), China (126.998), Perú (105.223) y Ucrania (80.256). Destaca el incremento de los afiliados venezolanos, que suman más de un 20% en el último año, seguidos de peruanos, un 18,7% y colombianos, un 17,7%.