Copiso arranca las preparatorias previas a la asamblea del 5 de junio

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Copiso, una de las empresas más importantes de la provincia de Soria, activa la maquinaria interna de cara a la asamblea general de la cooperativa que está fijada para el próximo 5 de junio en el Hotel San Francisco de Soria. Antes de esa cita, y durante todo el mes de mayo, tendrán lugar la decena de juntas preparatorias en las que, entre otras cosas, se elegirán a los más de 60 delegados que luego participarán en la asamblea general.

Las juntas preparatorias, según la información pública vinculada a la convocatoria de la asamblea general, comenzarán el 4 de mayo con una doble cita en las comarcas de Gómara y Ágreda. Al día siguiente será el turno de Berlanga de Duero y Almazán, el día 6 se reunirá la preparatoria de Soria y el 7 la de El Burgo de Osma. Ya en la segunda semana de mayo están marcadas las citas de Arcos-Vicarías (11 de mayo), la Sierra (13 de mayo), Pinares-El Valle (13 de mayo) y la última será la de San Esteban el 14 de mayo.

Para esas preparatorias el orden del día marca la elección del presidente y el secretario del organismo, la presentación del orden del día de la asamblea general, la elecciones de delegados, sugerencias y preguntas y aprobación del acta. El año pasado en estas preparatorias se eligieron a 68 delegados.

Tal y como está explicado, la asamblea general de Copiso de este año tiene fijada su celebración el próximo 5 de junio en el Hotel San Francisco de la capital soriana. Como asuntos más relevantes del orden del día destacan la lectura y aprobación de la memoria de actividades, la cuentas anuales, el informe de gestión y la distribución de resultados. También está prevista la aplicación de excedentes y retorno cooperativos o la aprobación del capital social y las cuotas de ingreso para los nuevos socios.

En el pasado 2025 Copiso Soria se consolidó en primer lugar del ranking provincial, con una facturación de 303 millones de euros, tres más que el año anterior, seguida de Ficosa Automotive, con 135,21 millones de euros, que sigue repuntando en su facturación, dado que el año pasado fueron 121,79 millones. Adelanta así a Icpor Soria, firma especializada en integración porcina de cerdo blanco e ibérico y participada a partes iguales por Copiso e Incarlopsa, que registra 122,74 millones, y ‘pierde’ casi un millón de euros frente a la cifra anterior. Grupo DPM, empresa dedicada al transporte de mercancías por carretera nacional e internacional, sigue en cuarto lugar, con 106,67 millones, y aunque ha mermado en casi diez millones de euros su facturación sigue duplicando sus cuentas con respecto a 2016, cuando registró 58,4 millones de euros.

Soria cuenta con 147 empresas de las 5.000 mayores de Castilla y León, cinco más que el año anterior, cuando sumaba 142, pero ha perdido tres de las que facturan más de 50 millones de euros y se queda en siete, de modo que apenas concentra el 3,6% de las 5.000 las grandes firmas de la Comunidad, según reflejan los datos publicados por ‘Castilla y León Económica’ a principio de año.