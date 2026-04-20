Autónomos colaboradores de Soria: vais a tener que pagar hasta 135 euros más al mes por la brutal subida de cuotas en 2026

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Se viene un gran terremoto económico para los autónomos nacionales, incluidos los de Soria: los autónomos colaboradores enfrentan este año una drástica subida en sus bases mínimas de cotización a la Seguridad Social. De los 1.000€ pasamos a nada menos que 1.424 € mensuales, un incremento del 42% que supone hasta 135 € mensuales o 1620 euros anuales.

Esta medida fue aprobada mediante la Orden PJC/297/2026 de 30 de marzo y publicada en el BOE. Afecta, mayoritariamente, a mujeres mayores de años en el medio rural soriano, donde el tejido productivo depende muy mucho de negocios familiares.

Una medida dura para el medio rural

Un autónomo colaborador es un familiar directo de un autónomo titular que colabora de forma habitual y directa en su negocio, sin ser considerado trabajador por cuenta ajena.

La Asociación Intersectorial de Autónomos de la Provincia de Soria (CEAT Soria) Prevé que más de 2.500 autónomos, lo que supone aproximadamente un 35 % del total en la provincia, según datos del Ministerio de Trabajo de febrero de este año, sufrirán este golpe directo.

Detalles de la normativa oficial

La Orden PJC/297/2026 desarrolla las normas de cotización para 2026 en un contexto de prórroga presupuestaria, alineando la base mínima de societarios y colaboradores con el grupo 7 del Régimen General.

Aunque el Gobierno congeló cuotas para otros autónomos, este ajuste se aplica retroactivamente desde enero de 2026, con regularizaciones en 2027 que podrían acumular deudas inesperadas. Fuentes oficiales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones justifican la medida en la reforma de 2022 por cotización por ingresos reales, pactada con sindicatos y patronal.

Hombre que trabaja en casa y parece preocupadoGetty Images

Aunque el Gobierno congeló cuotas para otros autónomos, este ajuste se aplica de manera retroactiva desde enero de este año, con regularizaciones el año que viene, que podrían acarrear deudas no esperadas.

Críticas del sector y vulnerabilidad rural

CEAT Soria ha criticado la “falta de diálogo” y la ausencia del Consejo del Trabajo Autónomo y ha exigido un periodo de transición con efectos retroactivos para minimizar el daño causado. Asociaciones como ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos) o la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos coinciden en rechazar la exclusión de estos colectivos de la congelación general, afectando a 1,2 millones en toda España. En Soria, esta subida puede agravar la crisis de los pequeños negocios familiares, algo indispensable para fijar población en los municipios que más lo necesitan.

Posibles consecuencias y reivindicaciones

El impacto no se nota aún en recibos mensuales, pero las regularizaciones anuales generarán "sorpresas" en 2027, pudiendo forzar bajas o informalidad en un sector esencial para la economía soriana.

De momento, la subida no se nota en los recibos mensuales, pero sí se generará el aumento en 2027, pudiendo provocar bajas en un sector esencial para la economía de Soria.

CEAT Soria insta a que se modifique de manera urgente para que se restaure la proporcionalidad, priorizando de este modo la supervivencia del medio rural. Mientras tanto, los autónomos deben revisar las bases provisionales de 2025 y hacer la simulación de las cuotas en la web de la Seguridad Social para así evitar cargos.

Esta reforma, aunque alineada con objetivos de sostenibilidad social, genera alarma en Soria por su desproporción en un contexto de debilidad demográfica y económica. El colectivo reclama equidad real para no penalizar a quienes sostienen el tejido productivo provincial.