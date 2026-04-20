El pueblo medieval de Soria con una de las catedrales más antiguas de España que casi nadie sitúa en el mapa

La catedral de El Burgo de Osma destaca por su silueta monumental y su integración en el casco históricoburgodeosmacatedral.com

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

El Burgo de Osma conserva uno de los conjuntos monumentales más sólidos y coherentes de Castilla y León. En el centro de esta villa episcopal se alza su catedral, un edificio que sintetiza siglos de historia, estilos y transformaciones arquitectónicas en un mismo espacio. Su presencia define no solo el paisaje urbano, sino también la identidad cultural de toda la zona.

La historia de la Catedral de la Asunción arranca en el año 1101, momento en el que se refunda la diócesis de Osma. Según la propia institución, «en el año 1101 se refunda la diócesis de Osma», retomando una tradición que se remonta al siglo VI. Pedro de Bourges, conocido como San Pedro de Osma, lidera este proceso y pone en marcha la construcción del primer templo románico.

De aquella primera fase apenas permanecen algunos elementos, como la sala capitular y partes del claustro. El impulso constructivo continúa en el siglo XIII con la edificación de la actual catedral gótica, promovida por el obispo Juan Díaz. Las obras avanzan durante décadas hasta configurar un edificio de gran volumen que se prolonga en el tiempo con ampliaciones sucesivas.

Desde Caminodelcid.org se describe con precisión este proceso: «una catedral gótica de grandes volúmenes, levantada en el siglo XIII sobre los cimientos de un antiguo templo románico». Esa superposición de etapas constituye una de sus principales claves.

El Burgo de Osma y una catedral que concentra todos los estilos

La catedral presenta planta de cruz latina con tres naves y cinco tramos, además de múltiples accesos como la puerta de San Miguel o la portada sur, rica en simbología escultórica. En esta última aparecen figuras como Moisés, la Virgen María o el rey Salomón, articulando un discurso iconográfico de gran valor teológico y artístico.

Detalle de la portada gótica con esculturas religiosas y arquivoltas talladas en piedraburgodeosmacatedral.com

Cada siglo ha dejado su huella. El gótico estructura el conjunto principal, el Renacimiento aporta espacios como la capilla de Santiago, y el siglo XVIII introduce elementos decisivos como la girola, la sacristía y la torre barroca. Esta última, con 72 metros de altura, se convierte en uno de los hitos visuales del municipio.

Desde la organización oficial de Los Pueblos Más Bonitos de España se destaca que «la Catedral del Burgo de Osma es uno de esos edificios que imparten una completa lección de historia del arte», una definición que encaja con la experiencia real del visitante.

La entrada principal combina elementos góticos y románicos en una composición arquitectónica únicaburgodeosmacatedral.com

El Burgo de Osma y el valor artístico que guarda su interior

El interior del templo amplía esa lectura histórica. Restos del primitivo románico conviven con un impresionante retablo renacentista firmado por Juan de Juni y Juan Picardo. A esto se suman piezas de gran relevancia como el sepulcro de San Pedro de Osma, el códice del Beato de Liébana o la imagen de la Virgen del Espino.

La sala capitular concentra parte de este valor simbólico y artístico, al albergar el sepulcro del fundador de la diócesis. Su acceso, reservado a visitas guiadas, subraya la importancia de preservar estos espacios en condiciones óptimas.

El claustro, de estilo gótico flamígero del siglo XVI, añade una dimensión estética singular con sus bóvedas de crucería y detalles escultóricos, mientras que el museo catedralicio completa el recorrido con piezas de orfebrería, pintura y textiles litúrgicos.

La torre barroca de la catedral se eleva como uno de los elementos más reconocibles de El Burgo de Osmaburgodeosmacatedral.com

La catedral mantiene su función principal como espacio de culto. El Cabildo recuerda que «la primera misión de la Catedral es ser un lugar de oración y celebración cristiana», lo que determina tanto el comportamiento de los visitantes como la organización de horarios.

La misa se celebra los domingos y festivos a las 13:00, mientras que las visitas culturales se estructuran mediante recorridos con audioguía o visitas guiadas. El acceso general permite recorrer la nave, el claustro, la torre y el museo, integrando así una experiencia completa.

La gestión del espacio responde a un equilibrio entre conservación y difusión. Los ingresos procedentes de las entradas se destinan íntegramente al mantenimiento del edificio, garantizando su continuidad como patrimonio vivo.