La estatua de Soria que vigila la ciudad desde lo alto: el motivo real de su ubicación

El Sagrado Corazón de Soria, una antigua fuente monumental hoy sin agua, se alza como mirador privilegiado sobre la ciudadTripadvisor

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

A simple vista, el Sagrado Corazón de Soria parece cumplir una función evidente: vigilar la ciudad desde lo alto del Cerro del Castillo. Sin embargo, hay un detalle que cambia por completo su significado y que muchos desconocen. En realidad, incorporaba una fuente monumental, pensada para dialogar con el paisaje, el agua y la propia identidad urbana de Soria.

El Monumento al Sagrado Corazón de Jesús no fue concebido únicamente como una imagen religiosa. Tal y como recoge el propio patrimonio local, se trataba de «una fuente monumental con dos surtidores y varios saltos de agua sobre conchas», una idea que transformaba el espacio en algo más que un mirador.

Ese componente acuático era esencial. El agua añadía movimiento, sonido y vida al entorno, reforzando la experiencia del visitante. Hoy, sin embargo, ese elemento ha desaparecido prácticamente por completo, alterando la percepción original del conjunto.

La memoria popular lo confirma. «Era muy pequeña, recuerdo que juntando las manitas una vez bebí agua allí», evocaba una vecina en redes sociales, recordando un uso cotidiano que hoy parece impensable.

El motivo real del Sagrado Corazón de Soria

El contexto histórico explica su presencia en este punto estratégico. Tras el impulso del Papa León XIII en 1900 para fomentar la devoción al Sagrado Corazón y la consagración de España en 1919, muchas ciudades levantaron monumentos similares. Soria no fue una excepción.

Según documentación histórica, el Ayuntamiento decidió en 1940 levantar este monumento, inaugurado en 1944, con una inversión de «unas 43 mil pesetas para la base y otras 25 mil para el Cristo», construido con piedra de Valonsadero. La figura actual, además, no es la original, sino una posterior en la que Cristo bendice la ciudad.

Pero su ubicación no responde solo a una corriente religiosa. El Cerro del Castillo es, según el propio Ayuntamiento, «un balcón privilegiado a la ciudad de Soria». Colocar allí el monumento aseguraba visibilidad total, reforzando su papel simbólico como figura protectora.

Cerro del Castillo, en la capital. MARIO TEJEDOR

Además, el entorno potencia esa experiencia. Desde el denominado «Mirador del Sagrado Corazón», la ciudad se despliega con el Duero como protagonista, en una escena donde paisaje y patrimonio se funden de forma natural.

El estado actual del Sagrado Corazón de Soria

El contraste entre su concepción original y su estado reciente ha sido evidente en los últimos años. Colectivos como SoriaPatrimonio denunciaron públicamente su deterioro: «Presenta sillares desplazados con grandes grietas. Las conchas de los saltos de agua han desaparecido».

La pérdida del agua es, quizás, el síntoma más visible de ese abandono. «Ojalá volviera a tener agua!!!», reclamaba una usuaria, mientras desde el propio colectivo reconocían: «habría que hacer lo posible por recuperarla y que tuviese agua».

Las pintadas y el desgaste estructural llegaron a afectar de forma notable al conjunto, aunque el Ayuntamiento de Soria llevó a cabo trabajos de limpieza que devolvieron al monumento un aspecto más cuidado. Aun así, más allá de actuaciones puntuales, el debate sobre su conservación y puesta en valor sigue abierto.

A pesar de todo, quienes lo visitan siguen destacando su valor. «Uno de los mejores miradores desde donde se ve todo», señalan desde el ámbito patrimonial, mientras viajeros lo comparan incluso con iconos internacionales por su posición dominante.