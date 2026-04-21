El tráfico quedará cerrado en la plaza del Rosario por las obras de la rotonda

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

Finalmente el criterio técnico pasa por cerrar la plaza del Rosario. El tráfico de coches quedará impedido en el estratégico punto mientras se desarrollan las obras de la rotonda en la confluencia de la calle Las Casas. La concejala de Obras, Ana Alegre, confirmó que «lo mejor va a ser cerrarlo», en referencia al enclave en relación con los trabajos de una rotonda que, precisamente cuando concluyan darán una mayor fluidez a la circulación por la desaparición de los semáforos.

El corte se producirá desde aproximadamente la calle Numancia hasta el cruce con Aduana Vieja, indicó Alegre, quien explicó cómo quedarán los desvíos. En este sentido, se actuará a través de la calle Caro para los vehículos que se dirijan hacia Santo Tomé, que tendrán salida por la carretera de Logroño. La carretera de Logroño queda para los coches que quieran acceder a San Benito.

La calle Santo Tomé quedará para un tráfico ‘residual’, en el sentido de que podrá ser utilizada para entrar o salir de los garajes y para dirigirse a la zona del mercado de abastos.

Hace unas semanas no estaba claro si se iba a producir un corte total o se podría ejecutar por fases, de manera que con un semáforo se pudiera ir dando paso a los diferente sentidos. Al final los técnicos han determinado que la obra no se puede hacer por fases. En este sentido, lo más rápido y seguro parece el corte total de tráfico.

Con el cierre la zona del hospital Virgen del Mirón se constituye en clave para la circulación en Soria. También es previsible un aumento de coches en el área de Betetas-San Lorenzo.