El tiempo para el puente del 23 de abril: la Aemet espera temperaturas suaves y algo de lluvia

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

El puente del 23 de abril mueve a miles de visitantes que disfrutan de cuatro días para viajar desde Castilla y León, Aragón o Cataluña, bien por el día de los Comuneros, por San Jorge o por su advocación de Sant Jordi. Para este año la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) trae 'buenas noticias' sobre el tiempo en Soria. Las previsiones marcan temperaturas suaves que invitan a disfrutar de la naturaleza y de las calles de los pueblos o la capital. Puede haber algo de lluvia pero sin frío y a buen seguro apreciada en el campo.

El jueves 23 de abril trae un tiempo muy agradable a Soria. Por ejemplo en la capital se esperan de 8 a 26 grados, bastante sol aunque con alguna nube puntual, viento suave del sur y probabilidades de lluvia muy bajas. Con actividades deportivas, conciertos y hasta la Feria de Abril del Calaverón, perfecto para disfrutar.

Pocos cambios para el viernes 24 en materia de temperatura, con algún grado menos en las máximas y un par más en las mínimas. La novedad estará en el cielo, con unas probabilidades de lluvia crecientes conforme avance la jornada aunque no se esperan grandes chubascos.

Para el sábado 25 la Aemet espera la jornada más fresca del puente del 23 de abril en Soria. No obstante y a pesar del descenso de las temperaturas máximas en numerosos puntos de la provincia aún se verán los 20 grados. De nuevo se espera algo de lluvia aunque con intervalos de sol, algo típico de primavera.

El domingo 26 termina el puente y se esperan numerosos desplazamientos por carretera. La meteorología no debería dejar complicaciones, con menos probabilidad de lluvias, unos 21-24 grados de temperatura máxima, sol y algún intervalo nuboso. En definitiva, el colofón a un puente de temperaturas suaves y agradables con algo de agua pero que no debería comprometer ni planes ni las actividades previstas.