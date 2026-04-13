Carrera y marcha solidaria junto a Chambao y Los Trócolos para hacer Comunidad el 23 de abril

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Deporte y música para celebrar la fiesta de la Comunidad en Soria. Para abrir boca, la actuación de Chambao, con los sorianos Los Trócolos de teloneros, el día 22, y el 23 de abril, Día de Castilla y León, carrera y marcha solidaria con papel protagonista de Asamis. "Tenéis que venir a colaborar con nosotros, una sociedad es mejor cuando incluye a las personas", destacó desde Asamis una de sus usuarias Ilois Ordelina Borges. También desde la Federación de Atletismo de Castilla y León, Edurne Orte animó a participar "haciendo Comunidad".

En esa misma línea se pronunció la delegada territorial de la Junta, Yolanda de Gregorio, a la hora de presentar la programación para celebrar una fecha que conmemora la voluntad de sus ciudadanos de constituirse en comunidad autónoma. "Este acontecimiento representa una oportunidad para reafirmar el compromiso con el desarrollo económico, social y cultural de la Comunidad, así como para dar valor a su historia, patrimonio, tradiciones y diversidad", manifestó también sobre una programación especial para fomentar "la participación ciudadana, la cultura de cercanía y la solidaridad".

Explicó que a través de la Fundación Valores de Castilla y León, se han organizado 12 conciertos por toda la comunidad y varias pruebas deportivas gratuitas que tendrán lugar entre los días 22 y 23 de abril.

El 21 de abril tendrá lugar la ceremonia de entrega de los Premios Castilla y León 2025 en el Centro Cultural Miguel Delibes, en Valladolid, y la entrega de los I Premios de Música Folk y Tradicional de Castilla y León será el 23 en la localidad de Villalar de los Comuneros.

El día 22 de abril se celebrarán 12 conciertos gratuitos en las nueve capitales de provincia y en las localidades de Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Ponferrada. Esta iniciativa ha sido posible, apuntó De Gregorio, por la colaboración entre Administraciones públicas, y agradeció al Ayuntamiento de Soria su implicación para la organización de este evento musical a gran escala.

Los conciertos estarán encabezados por reconocidos artistas de primer nivel en el panorama nacional e internacional, y cada una de las actuaciones contará, además, con la participación previa de artistas originarios de la provincia donde tenga lugar. De esta forma, destacó, la Junta de Castilla y León refuerza su compromiso con la cultura de proximidad y con la promoción del talento musical local, dotando de visibilidad a artistas con una especial conexión con el público de sus territorios.

Todos los conciertos comenzarán a las 22.00 horas, con las actuaciones de los grupos locales a las 21.00 horas, sumando en total más de dos horas y media de música en directo.

Indicó que los artistas seleccionados para participar como teloneros han sido elegidos con el asesoramiento de promotores y técnicos culturales locales.

Soria contará con la actuación del grupo musical Chambao, que se caracteriza por un sonido de raíz flamenca fusionado con electrónica y ambientes chill, que dio origen al término ‘flamenco chill’, con la voz cálida y cercana de La Mari, letras intimistas y gran carga social.

La actuación, que se desarrollará en la plaza Mariano Granados, estará precedida por la banda soriana Los Trócolos, grupo originario de Berlanga de Duero e inspirado en la música de los años 70 y 80, rock and roll potente y directo. Pepe Martínez, guitarra y voz, agradeció la oportunidad que se brinda al grupo local de telonear a "artistas consagrados", algo en lo que ya tienen experiencia "Tocar delante de toda tu gente no hace estar muy contentos", apuntó el vocalista, quien anunció que tocarán sus temas clásicos y también algunos de su nuevo disco, ahora en proceso de grabación.

Como parte de esta programación con motivo del Día de la Comunidad, el 23 de abril se celebrarán también carreras populares y marchas familiares en las mismas 12 localidades. Estas actividades deportivas, que tendrán un carácter solidario, están organizadas junto a Plena Inclusión Castilla y León, entidad que trabaja en defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual y que en Soria colabora a través de Asamis (Asociación Soriana de Ayuda a las Personas con Discapacidad Intelectual y sus Familias).

La participación requiere inscripción previa, con plazo abierto hasta las 19.00 horas del día 21 de abril, a través de la web de la Fundación Valores de Castilla y León (fundacionvalorescyl.es), donde también se puede encontrar toda la información relativa a estas actividades. En Soria, sólo para la marcha, la inscripción podrá hacerse también de manera presencial en la sede de Asamis (calle del Polvorín, s/n) los días 21 y 22 de abril, de 16.00 a 21.00 horas. Todas las personas inscritas recibirán una camiseta y una bolsa de avituallamiento el mismo día de la prueba.

La carrera cubrirá una distancia de 4,2 kilómetros y comenzará a las 11.00 horas, y 2,1 kilómetros la marcha, a partir de las 11.30 horas. Ambas desde la plaza Mariano Granados. El recorrido continuará por el Paseo del Espolón y el interior del Parque Alameda de Cervantes, donde se completará un circuito que finalizará en el mismo punto de inicio.

La participación es gratuita, pero aquellos ciudadanos que lo deseen podrán hacer un donativo voluntario a favor de Plena Inclusión, ya sea durante la inscripción online o de forma presencial en el lugar de la prueba.

La delegada territorial será la encargada de dar la salida a la prueba, participará en la misma y presidirá la entrega de trofeos junto con representantes provinciales de Plena Inclusión. "Animo a todos los sorianos y visitantes que durante estos días están en nuestra provincia a que formalicen sus inscripciones de esta actividad deportiva, en la que el factor solidario y el compromiso con nuestra sociedad es muy importante, valores que definen a los hombres y mujeres de nuestra Comunidad y que la Junta pretende poner de manifiesto en esta jornada festiva como es el Día de Castilla y León”, señaló.