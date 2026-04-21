El nuevo corredor Madrid-Zaragoza-Cataluña conectará dos municipios de Soria y tendrá 13 rutas y 95 paradas

Imagen de la A-2 a su paso por la provincia de Soria.P. P. S.

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

El nuevo corredor estatal de transporte por carretera entre Madrid, Zaragoza y Cataluña incluirá a dos municipios de la provincia de Soria dentro de su red de 47 localidades conectadas, según el proyecto aprobado por el Consejo de Ministros, lo que permitirá reforzar la conectividad del territorio dentro del nuevo mapa concesional de autobuses. Según el mapa del ministerio, estas localidades son Arcos de Jalón y Medinaceli, según figuran en el Anexo III del proyecto.

El servicio se estructurará en 13 rutas y 95 paradas que enlazarán municipios de ocho provincias, entre ellas Soria, en un eje que suma más de 6.000 kilómetros y que aspira a mejorar la movilidad interurbana manteniendo todas las conexiones actuales.

En el conjunto del corredor, el Ministerio de Transportes estimó que más de 7,3 millones de ciudadanos podrán beneficiarse del servicio, con previsión de crecimiento de la demanda en los próximos años, lo que refuerza el papel de estas rutas como alternativa de transporte público en territorios como Soria.

Además, el nuevo modelo supondrá mejoras como la reducción media de tarifas en un 22,7%, la incorporación de nuevas conexiones directas entre ciudades y la modernización del sistema mediante tecnologías de información en tiempo real para los usuarios.

El proyecto unificará concesiones actuales y dará paso a un nuevo contrato de explotación que se licitará próximamente, en lo que constituye el segundo corredor del nuevo mapa estatal tras el de Bilbao-Castro Urdiales.

En paralelo, el Ministerio continúa avanzando en otros corredores, como el de Madrid-Valencia, dentro de una estrategia global de reorganización del sistema concesional que busca mantener la cobertura existente, mejorar el servicio y renovar las flotas para aumentar la sostenibilidad del transporte