Soria tendrá a su nuevo alcalde el lunes con el pleno de investidura

De estar fuera de la Corporación Municipal a ser presentado este viernes en ‘sociedad’ como futuro alcalde de Soria. Y el lunes, toma de posesión como edil, elección y bastón de mando. Ese es el calendario de Javier Antón para los dos días hábiles, fin de semana por medio, que desembocará como regidor del Ayuntamiento de Soria, con las renuncias consabidas de sus compañeras y compañeros y una legislatura corta, aunque el PSOE ya dejó claro que será el cabeza de lista para las próximas elecciones municipales.

El Ayuntamiento de Soria confirmó que el lunes tendrá lugar el pleno municipal de investidura, a partir de las 11.00 horas. Está convocado por el alcalde en funciones, Luis Rey, con motivo del nombramiento del alcalde y consta de tres puntos en el orden del día: toma de posesión como concejal del Ayuntamiento de Javier Antón Cacho, elección del alcalde y toma de posesión del alcalde. Será el tercer socialista que tome el bastón de mando de la democracia, un hombre de partido, criado en la ‘cantera’ de Cruz Roja y que ha ocupado algunos de los cargos públicos más importantes.

El Ayuntamiento también confirmó que será este viernes cuando el alcalde se dará a conocer a la sociedad soriana durante un encuentro que mantendrá con los medios de comunicación en su primera comparecencia pública antes de la celebración del pleno de investidura.

Se trata de un día simbólico, el habitual de las ruedas de prensa del alcalde tras la celebración de las Juntas de Gobierno Locales. El futuro regidor, actual senador del Gobierno de España y secretario de Organización del PSOE de Soria, se someterá a las preguntas de los medios de comunicación en las que deberá resolver algunas de las dudas pendientes, ya que todavía no se ha expresado a través de los medios en calidad de futuro alcalde y siempre ha esquivado cualquier pregunta al respecto hasta que fuera refrendado como tal oficialmente por parte del Consistorio capitalino.

Entre las incógnitas, una de ellas es conocer si mantendrá el cargo de senador. Según fuentes del PSOE consultadas por este periódico, la intención de Antón es mantenerse como senador. Al fin y al cabo, resta poco más de un año para que finalice la legislatura y en el ánimo de los socialistas está presentar ya un candidato nuevo para las nacionales y no un relevo ahora, que le correspondería a Luisa Belén Antón, suplente de Antón Cacho en los comicios generales de julio de 2023. En filas socialistas son conscientes de que este movimiento les granjeará críticas, ya que en su día destacados representantes del Gobierno, como los ministros Óscar Puente y Ana Redondo, criticaron que el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, compaginara ambos cargos, el de senador y el de regidor, aunque también es cierto que en este caso va a ser una legislatura completa.

Antón también será interrogado por la inédita renuncia de nada menos que 11 concejales y concejalas para auparlo a la Alcaldía y, por supuesto, sus planes de futuro para la ciudad de Soria, objetivos, inversiones o idea de ciudad, aunque todo apunta a que será un proyecto continuista con respecto al de Carlos Martínez Mínguez. No será tarea fácil sustituir a un alcalde que ha permanecido casi 20 años al frente del bastón de mando de la ciudad con cuatro mayorías absolutas consecutivas y una mayoría simple, la primera.

El tirón de Martínez en la capital soriana era indudable, y volvió a ponerse en evidencia con las elecciones autonómicas, donde la capital fue su gran bastión para lograr dos procuradores a Cortes. Sin Martínez, la línea de flotación de los partidos podría igualarse, aunque eso es ya otra historia.