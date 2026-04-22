Estos son los premios de la Olimpiada Provincial de Matemáticas (fotos)

La entrega de premios se realizó en el IES CastillaMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

La entrega de premios de las Olimpiadas Provinciales de Matemáticas en Soria reunió a representantes institucionales y educativos en el IES Castilla con las decenas de alumnos que participaron en la competencia. Se reconoció el esfuerzo del alumnado de Primaria y Secundaria en una competición que pretende fomentar el gusto por las matemáticas, que los alumnos desarrollen razonamiento y resolución de problemas, y conecta alumnos y profesores y a los centros de la provincia entre todos ellos.

Estas competiciones, impulsadas por la Junta de Castilla y León junto con el Centro de Formación del Profesorado e Innovación Educativa y la Sociedad de Educación Matemática ‘Miguel de Guzmán’, forman parte de la programación del curso 2025/2026 y buscan trasladar el aprendizaje matemático a contextos distintos al aula. A través de pruebas individuales y grupales, así como actividades lúdicas, se realizan numerosos actos en la calle y en el aula. Además, se incorporó un enfoque interdisciplinar mediante un concurso de diseño centrado en la relación entre matemáticas y energía.

En cuanto a la participación, decenas de alumnos de distintos centros de la provincia tomaron parte en ambas olimpiadas, celebradas en fechas distintas para Primaria y Secundaria. Los estudiantes mejor clasificados en las pruebas individuales tendrán la oportunidad de competir a nivel regional en encuentros que se celebrarán a finales de mayo en Palencia y Ávila. También se reconocieron los resultados en las pruebas por equipos, destacando el trabajo conjunto de los participantes. Por último, el certamen de logotipos premió la propuesta más destacada, reforzando la dimensión creativa de la iniciativa.

En esta XXXI Olimpiada Provincial de Matemáticas de Secundaria y de la VI Alevín (Primaria), los seis mejores clasificados en Alevín fueron María Asensio Tarancón, Omar Belarbi, Sealtiel Casas León, Jorge de Miguel Revuelto, Gadea García Coco y Alberto Núñez Tortosa. En Secundaria, en la categoría de 2º, Álvaro García Lafuente, Darío Larroy Puente y Bruno Sanz Salinas, y en la de 4º, Pablo García Ruiz y Sergio Montes Fau.