Rey tras el varapalo del TSJ en Cerro de los Moros: "Toca tramitar el expediente"

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

El alcalde en funciones de Soria, Luis Rey, ha salido al paso de la rueda de prensa convocada por el PP en el que daba cuenta de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) por la que tumbaba la resolución de Alcaldía de febrero de 2023 que dejaba en suspenso la aprobación provisional de Cerro de los Moros.

Rey ha señalado que "transparencia, seguridad jurídica y honestidad hay en todo lo relacionado con el urbanismo del Ayuntamiento de Soria en todos estos años. Transparencia porque el PP y el resto de partidos, a pesar de todo lo que dicen los populares, ha estado perfectamente informado de todo lo que sucede con este expediente".

"Seguridad jurídica", ha continuado, "porque parece lógico que había un procedimiento en marcha y esperábamos a la resolución del mismo, no solo por el tema de la suspensión del procedimiento sino porque la promotora estaba solicitando la aprobación del expediente".

Rey ha defendido que "había que esperar a la resolución del mismo y aunque no lo haya dicho el PP en su rueda de prensa, desestima el resto de peticiones incluida la aprobación provisional del expediente en este procedimiento, así que seguridad jurídica para garantizar los intereses patrimoniales también del Ayuntamiento de Soria".

También ha argumentado que ha habido "honestidad, porque este Ayuntamiento ha trabajado en urbanismo con honestidad frente, y parece mentira que sea el PP el que haga ruedas de prensa exigiendo cosas, a lo que hicieron los populares entonces, que si ustedes recuerdan, supuso la aprobación de un convenio urbanístico que implicaba incluso la cesión de las vías del tren al Ayuntamiento que no eran propiedad del promotor en su momento de quienes firmaron aquel convenio, y fuimos nosotros y ASI entonces, quienes levantamos la mano para denunciar una situación que suponía un perjuicio evidente para el Ayuntamiento".

El también concejal de Urbanismo ha reconocido que por el camino ha habido procedimientos judiciales favorables al Ayuntamiento, "en el sentido de la edificabilidad adicional que permitía el convenio que firmó el PP, que no se la reconocieron. También ha habido procedimientos judiciales por los terrenos de la depuradora por parte de los propietarios diciendo que eran suyos, también se ganó, y ahora con esa seguridad jurídica que tenemos, el Ayuntamiento, que a nadie le quepa duda, va a tomar la decisión urbanística que más favorezca a la ciudad".

Rey ha anunciado que "toca tramitar el expediente y que a nadie le quepa duda que el Ayuntamiento va a seguir defendiendo los intereses municipales y los intereses de la ciudad de Soria, del patrimonio y de su urbanismo