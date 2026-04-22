El TSJ tumba la resolución de Alcaldía de Soria que dejaba en suspenso la aprobación provisional de Cerro de los Moros

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Varapalo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) al Ayuntamiento de Soria. El alto tribunal ha tumbado la resolución de Alcaldía por la que se dejaba en suspenso la aprobación provisional del polémico desarrollo urbanístico de Cerro de los Moros, y obliga a seguir con la tramitación, según ha desvelado este miércoles el portavoz de Urbanismo del Grupo Municipal Popular, Saturnino de Gregorio.

La sentencia, de la sala de lo Contencioso Administrativo, lleva fecha del pasado 10 de abril y ha acusado al PSOE de "falta de transparencia" por no dar a conocer este fallo, debido a la transcendencia que tiene para la ciudad. "Hemos tenido que buscar la sentencia", ha señalado el portavoz del PP.

La resolución de Alcaldía es de febrero de 2023 sobre la aprobación provisional de la modificación puntual número 27 de Cerro de los Moros, y resulta curioso que el alto tribunal no entre en el fondo del pleno un mes después, en marzo, en el que se decidía también la suspensión de la aprobación provisional, lo que para De Gregorio resulta "contradictorio" porque "es válido".

El TSJ estima parcialmente el recurso presentado por la promotora de Cerro de los Moros y dice que la resolución de Alcaldía firmada por Carlos Martínez Mínguez "no es ajustada a derecho".

Cerro de los Moros es una de las promociones más polémicas de la capital soriana, por no decir la más importante debido al rechazo que suscita entre la ciudadanía al situarse en uno de los espacios medioambientalmente más destacados de la ciudad, zonas machadianas, visuales del río Duero y de San Saturio, con su impacto en el paisaje.

La promotora presentó dos proyectos en 2019 y 2021 para la construcción el primer año de 1.300 viviendas y dos años después de 1.100, con seis plantas y con una reducción de las mismas tras el dictamen de la comisión de Patrimonio. El Ayuntamiento de Soria no aprobó este desarrollo y la promotora emprendió una exposición pública en el año 2021.

El fallo obliga al Ayuntamiento de Soria a seguir tramitando la modificación, "y que se apruebe o se rechace", ha explicado De Gregorio, quien ha añadido que obligará a una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) porque la anterior ha caducado al sobrepasarse los cuatro años.

Para De Gregorio el Ayuntamiento ha dejado pasar "tres años que eran fundamentales" y "lo que ahora va a hacer es esconder la cabeza en el ala y echar la culpa al PP por el convenio de 2006, y dirá que la responsabilidad patrimonial puede alcanzar los 40 millones de euros, cuando es mentira, porque la cantidad sería irrisoria".

El edil del PP ha recordado que Carlos Martínez Mínguez "ha estado 20 años como alcalde y no ha sido capaz de resolver esto. Ha gobernado con un Plan General de Ordenación Urbana aprobado por el PP en 2006, y a ver qué hace ahora el PSOE".

Ha elevado a 373 las alegaciones presentadas contra Cerro de los Moros, "aunque realmente son poco más de diez de entidades y particulares con el mismo módulo de alegación".

A partir de aquí, De Gregorio se ha preguntado si el Ayuntamiento tramitará la aprobación y si son muchas viviendas o no. "En esta cuestión tiene a la opinión pública en contra", ha expresado, y aboga por "otros cauces porque se puede llegar a un acuerdo, puede haber salidas negociadas. El Ayuntamiento tiene que decidir si quiere que se construya allí o no y cuántas viviendas. Puede cambiar el PGOU para que allí se construya o no y más o menos. Lo lógico es coger el toro por los cuernos e incluso el Ayuntamiento puede presentar una modificación de oficio y que decida las características urbanísticas".

La sentencia admite recurso de casación en el plazo de 30 días.