Fotos: Una actuación conjunta de 150 niños en el Musiqueando 2026 de Soria

Una actuación musical de 150 alumnos y alumnas de sexto de Educación Primaria y de tercero de Educación Infantil ponen el broche de oro a la Semana Cultural del CEIP Fuente del Rey. La canción “El mayo florido”, interpretada por la artista manchega Karmento, una pieza de raíz tradicional que conecta con el folclore y la identidad cultural, fue reinterpretada por el alumnado con entusiasmo y energía, y con unos instrumentos que ellos mismos habían fabricado.

El patio del colegio era un hervidero instantes antes de la interpretación de la canción, y es que el Musiqueando 2026 había arrancado con lo que iba a ser un espectacular concierto escolar en la calle dirigido por Ana Isla en una iniciativa organizada a nivel nacional por COAEM.

El acto estaba enmarcado en la Semana Cultural del CEIP Fuente del Rey de Soria con música, talleres y actividades al aire libre, tres jornadas llenas de experiencias diferentes y creatividad. Durante estos días, el centro abrió sus puertas a una amplia programación de actividades relacionadas con el cine, pensadas para todo el alumnado: incluirá salidas a canales locales de prensa y televisión, charlas, talleres participativos con IES locales, gymkanas y sesiones en salas de cine, con el objetivo de fomentar el aprendizaje más allá del aula y reforzar valores como la cooperación, curiosidad y expresión artística.

Además, el día contó con actividades vinculadas al Día de Castilla y León, que se celebra el 23 de abril, reforzando así el valor de la cultura y las tradiciones de la comunidad; se leyeron unos manifiestos previos a la actuación musical. Con esta iniciativa, el CEIP Fuente del Rey reafirma su compromiso con una educación inclusiva, en la que la cultura, la música y la participación activa de la comunidad educativa juegan un papel fundamental.

El patio del colegio se llenó de música y arteMARIO TEJEDOR Musiqueando 2026 en el CEIP Fuente del Rey

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