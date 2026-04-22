Fotos: Una actuación conjunta de 150 niños en el Musiqueando 2026 de Soria

El patio del colegio era un hervidero instantes antes de la interpretación de la canción, y es que el Musiqueando 2026 había arrancado con lo que iba a ser un espectacular concierto escolar en la calle dirigido por Ana Isla en una iniciativa organizada a nivel nacional por COAEM.
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