'La Saturiada' regresa como fiesta literaria itinerante a las calles de Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Santero de San Saturio volverá a brindar una nueva fiesta literaria este jueves, 23 de abril, coincidiendo con el Día del Libro y de Castilla y León, con la ruta por la ciudad de Soria con 'La Saturiada'.

El itinerario parte a las 17.30 horas desde la Ermita de San Saturio para iniciar la ruta literaria dedicada al libro de Juan Antonio Gaya Nuño 'El Santero de San Saturio', informa Europa Press.

En 'La Saturiada' se destaca la obra de 'El Santero de San Saturio' con doce estaciones correspondientes a capítulos concretos del libro que habla sobre la sociedad soriana. Así, habrá parada en las ruinas de San Nicolás y en la noria del Duero, como novedades que permiten conocer más ampliamente la obra.

En anteriores ediciones se han superado las 300 personas en la zona más céntrica del camino. La ruta, además de San Saturio, tendrá paradas en La Noria, Paseo del Postiguillo, Ruinas de San Nicolás, El Trinquete, Mercado Municipal, Bar Silencio, Santo Domingo, IES Antonio Machado, Casino, Centro Gaya Nuño y el Convento Santa Clara.