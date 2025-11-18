La actividad mejor valorada de Soria en Tripadvisor es gratis y está excavada en la roca

La Ermita de San Saturio, construida sobre una gruta en la roca, es uno de los monumentos más emblemáticos y visitados de Soria.Getty Images

Soria tiene una joya barroca que lidera el ranking de actividades en Tripadvisor con una puntuación de 4,6 sobre 5 y más de 1.200 opiniones. Se trata de la Ermita de San Saturio, construida sobre una cueva y con vistas imponentes al río Duero. El recurso turístico más reconocido de Soria, con 37.400 visitas. De momento es gratuita, fácil de acceder y completamente inolvidable.

«Entrada libre, la cueva era humilde, luego la iglesia… te hace pensar. La vista desde dentro es otro wow.» — Honest Us, Reino Unido, septiembre 2025.

Historia y localización de la Ermita de San Saturio

Situada en la ladera del monte de Santa Ana y abrazada por el río Duero, la Ermita de San Saturio se alza en un lugar cargado de simbolismo y belleza. Construida en el siglo XVII sobre una antigua cueva eremítica, fue lugar de retiro espiritual del patrón de Soria, San Saturio, quien vivió allí 36 años según la tradición.

La ermita es de estilo barroco, con planta octogonal, cúpula con linterna, capillas laterales y frescos que narran la vida del santo. El edificio se integra de forma asombrosa en la roca y cada recodo ofrece una nueva sorpresa arquitectónica o espiritual.

La ermita vive hoy un auténtico «renacimiento» gracias a la reciente restauración integral de sus pinturas y estructuras, una intervención «magnífica» que ha devuelto el color, la luz y la fuerza original del templo barroco colgado sobre el Duero.

Una experiencia única y gratuita

El acceso a la ermita es libre, aunque se agradecen los donativos voluntarios. Y esto es algo que resaltan los usuarios, no hay barreras económicas para disfrutar de un lugar con tanto valor.

Muchos visitantes recomiendan llegar caminando por el paseo del Duero, que añade belleza y calma al recorrido. Otros, especialmente quienes tienen movilidad reducida, optan por aparcar en el otro lado del río y cruzar el puente, desde donde se tiene una de las vistas más icónicas de Soria.

«Impresionante. Una visita imprescindible si visitáis Soria. Construida sobre una cueva, se llega después de un precioso paseo… ¡y además gratis!» — ssantarita, Salamanca, septiembre 2025.

Por qué es la número 1 en Tripadvisor

No se trata solo de estética ni de arquitectura. La Ermita de San Saturio ofrece una experiencia emocional, mística y profundamente conectada con el paisaje. La sucesión de salas, balcones al río, frescos barrocos y el aura de recogimiento hace que cada visitante sienta algo distinto, pero todos coinciden en que es imprescindible visitarla.

Más del 90 % de las reseñas la califican como excelente o muy buena. La visita se puede completar con un paseo hasta el Monasterio de San Juan de Duero o una comida en el restaurante Baluarte, ambos muy cerca.

La Ermita de San Saturio abre de martes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30, y los domingos solo por la mañana; lunes cerrada.