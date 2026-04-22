Inédita cascada de renuncias para elegir a Antón alcalde de Soria

Imagen de las distintas renuncias de los ediles.HDS

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

Inédita cascada de renuncias a ser alcalde de los 11 concejales y concejalas del Ayuntamiento de Soria. Heraldo Diario de Soria ha tenido acceso a los documentos con notificación telemática o registro electrónico a cargo de los ediles para que Javier Antón se convierte este lunes en alcalde de la ciudad.

Uno a uno, del primero al último han ido renunciando desde la número 2, Ana Alegre, pasando por Javier Muñoz, Yolanda Santos, Goyo García (que sustituyó a Jesús Bárez), Gloria Gonzalo, Luis Rey, Ana Romero, Manuel Salvador, Teresa Valdenebro, Eder García, y la número 12 Lourdes Andrés.

Además de estas renuncias, seis concejalas y 5 concejalas, hay que añadir que también presentó su renuncia ante la Junta Electoral Central la número 14 de la lista del PSOE a la capital, Antonia Dulce, aceptada para que Antón pueda entrar como concejal (era el número 15 en la lista) y convertirse en regidor.