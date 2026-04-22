Renuncian todos los concejales del PSOE para que Javier Antón sea el alcalde de Soria

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Todos los concejales del PSOE que forman parte de la Corporación Municipal ya han renunciado para que Javier Antón se convierta el lunes en nuevo alcalde de Soria. Así ha quedado de manifiesto este miércoles en la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Soria, en el que se ha dado cuenta de la renuncia de los ediles a ser candidatos a alcalde mediante la firma electrónica, el último de ellos el alcalde en funciones Luis Rey, el pasado 21 de abril martes.

Este lunes 27 de abril Antón se convertirá en el tercer alcalde socialista de la democracia, tras Eloísa Álvarez y Carlos Martínez, entre las críticas del PP que reprocha a los socialistas la masiva renuncia de sus concejales, especialmente las ediles.

El concejal Saturnino de Gregorio, a preguntas de los informadores durante la rueda de prensa de Cerro de los Moros, ha manifestado que "es extraño que hasta hoy no haya manifestado el PSOE quién era el candidato" y ha hablado de "enfrentamientos internos entre los concejales para ver quién era el alcalde. De 12, nadie sirve para alcalde".

De Gregorio ha recordado la moción presentada por los socialistas en el Ayuntamiento sobre el Día de la Mujer. "Se nos llena la boca de la igualdad que no tenemos, del patriarcado, y cuando lo pueden hacer, renuncian a ello. Siete mujeres han tenido que renunciar para que Antón sea el alcalde, seis más la que ocupaba el puesto 14 en la lista".

El concejal ha invitado a la concejal de Igualdad, Gloria Gonzalo, a "llevar esta renuncia al Consejo Municipal de la Mujer", y ha precisado que la última renuncia data del 21 de abril y que inicialmente no figuraba en el expediente de la Junta de Portavoces.

Para De Gregorio "hay concejales trabajadores que podrían haber tomado las riendas de este Ayuntamiento. Antón era el número 15, entonces, ¿qué opina Valladolid, Óscar Puente o Ana Redondo de esto, después de criticar la compatibilidad del alcalde Jesús Julio Carnero como senador y alcalde? ¿Ahora qué dicen?.

Del mismo modo, se ha preguntado si "después de que dijéramos que teníamos un alcalde a media jornada, ahora ¿va a ser al 25%? ¿dónde va a estar? Nos consta que el martes no estuvo en la sesión del Senado".

El concejal ha garantizado prácticamente que "el candidato o la candidata del PP saldrá de los concejales que ahora estamos en el grupo".

Por último, ha señalado que le parece llamativo que el futuro alcalde convoque este viernes a un desayuno informativo con los medios de comunicación y ha afirmado que lo hace "porque ha habido enfrentamientos internos".