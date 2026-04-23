La Aemet lanza avisos por lluvia y tormentas en Soria para este viernes

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

El tiempo en Soria se 'revuelve', aunque dentro de lo que se puede esperar en la primavera. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pone a toda la provincia bajo dos avisos amarillos este viernes, 24 de abril. Uno es por lluvia, otro por tormentas. Aunque no parece que vayan a ser generalizadas, sí que advierte de que "podrán ir acompañadas de granizo y rachas localmente muy fuertes". Toca mirar al cielo por si acaso.

La jornada tendrá temperaturas suaves y las precipitaciones de madrugada se esperan igualmente leves. Sin embargo por la tarde el viernes del puente puede cambiar de cara. Ambos avisos dan comienzo a las 16.00 horas y llegan hasta las 22.00 horas cubriendo toda la provincia, tanto el Sistema Ibérico como el Central y la meseta.

En el caso del aviso por lluvia de la Aemet, señala que la "precipitación acumulada en una hora" puede alcanzar los 15 milímetros, lo que equivale a 15 litros por metro cuadrado. Teniendo en cuenta que se extiende durante varias horas, dependiendo de zonas puede caer un buen chaparrón.

El segundo aviso, por tormentas, coincide tanto en horas como en zonas. Aunque las probabilidades de precipitación varían dependiendo de cada zona y pueblo de Soria, se avisa de que podría caer granizo y en algún punto chubascos bastante fuertes, algo que afecta al campo tanto en cereales como en herbáceos o en el sector de la fruta.

Siendo además puente por el Día de Castilla y León, celebrado este jueves, es conveniente prestar atención a los desplazamientos. También hay avisos en el sur de La Rioja, en el norte de Guadalajara y en el este de Burgos y Segovia. Desde o hacia Soria sólo está 'limpio' en el límite con Zaragoza.

Por el momento no hay avisos más allá de este viernes. No obstante de cara al fin de semana se esperan nuevas precipitaciones puntuales, sobre todo por las tardes, que pueden continuar con la llegada de la nueva semana. Las temperaturas seguirán primaverales como hasta ahora, con máximas por encima de los 20 grados -incluso más de 25 el domingo- y mínimas entre los 5 y 10 grados en la mayor parte de la provincia.