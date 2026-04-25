En imágenes: concentración de coches clásicos, los 850 Coupé y Spider toman Soria

Los coches clásicos tomaron la Plaza MayorMONTESEGUROFOTO

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

Los 850 Coupé y Spider invaden Soria durante estos días en unas citas para recorrer la provincia y exhibirse por las carreteras de la provincia, 36 modelos llegados de toda España se muestran para los ciudadanos en la Plaza Mayor en lo que es la XXXV Concentración Nacional del Club 850 Coupé y Spider.

Las jornadas organizadas por Javier Martínez Romera, autor de Soria en Seiscientos, congregaron a tres docenas de modelos que recorrieron la provincia ya ayer día 24 pasando por Calatañazor, Cubilla, Vadillo y El Burgo de Osma, donde comieron en la antigua Universidad de Santa Catalina.

Ya en la jornada de sábado la ruta partió hacia la zona noreste en las localidades Almajano, Los Villares, Villar del Ala, Sotillo del Rincón y Garray, para terminar en la Plaza Mayor de la capital, La jornada se completará con una visita a la ermita de San Saturio.

El club organizador desea hacer social la pasión por un clásico que nunca dejó de rodar. Un vehículo, el Seat 850 que no fue solo un coche, sino una auténtica forma de vida. Con sus versiones Coupé, Sport y Spider, se convirtió en símbolo de libertad, diseño y entusiasmo por la carretera. Hoy, más de medio siglo después, esa pasión sigue viva en quienes lo cuidan, lo restauran y lo conducen.